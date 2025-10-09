Santander financia cinco promociones de viviendas de alquiler asequible en Alicante mediante la Línea ICO

Santander y el ICO han llevado a cabo la tercera operación conjunta entre una entidad financiera y el ICO mediante la Línea ICO del Plan de Recuperación destinada a la promoción de vivienda en alquiler social o a precio asequible. La financiación, formalizada mediante un préstamo a una promotora de la Joint Venture formada por el primer Fondo de la Gestora Alemana Patrizia y el Grupo de inversión Urbania, está destinada a 319 viviendas de VPO en la provincia de Alicante.

Las cinco promociones se desarrollan de la siguiente forma: Un proyecto en Alicante capital (Calle Vasco de Gama), otro proyecto en El Campello (Av. Ausias March 34) y 3 proyectos en San Juan de Alicante.

Este programa es uno de los instrumentos de financiación que despliega el ICO en la segunda fase del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para canalizar Fondos Next Generation EU. La Línea financia proyectos de construcción o de rehabilitación de edificios destinados a vivienda en alquiler social o a precio asequible, eficientes desde el punto de vista energético. Para dinamizar el despliegue de esta Línea, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana garantiza las operaciones con un aval del 50%.

Santander sigue apostando por su respaldo y cercanía con pymes y autónomos

Cabe destacar que el pasado mes de mayo, Santander y el ICO llevaron a cabo la primera operación conjunta de estas características, mediante un préstamo promotor destinado a 120 viviendas de VPO en el Barrio de Zabalgana, en Vitoria y que recientemente, realizaron la segunda para 86 viviendas en la calle Río Cabriel 6 de la ciudad de Toledo. En total, Santander y el ICO han puesto ya a disposición de los ciudadanos con esta línea intermediada más de 500 viviendas de VPO en alquiler social o a precio asequible.

En 2024, Santander siguió apostando por su respaldo y cercanía con pymes y autónomos y se situó como entidad líder en Préstamos ICO, con una cuota del 39%. La gran mayoría de esta financiación se destinó a las Líneas ICO Empresas y Emprendedores y en menor medida a la Línea ICO Internacional y a la de Rehabilitación de Vivienda.