Santander y SAECA impulsan un nuevo acuerdo para mejorar la financiación del sector primario

Banco Santander y la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA) han suscrito un nuevo convenio de colaboración con el objetivo de seguir apoyando al sector agrario y ganadero mediante condiciones más ventajosas en la financiación.

Este nuevo acuerdo introduce mejoras sustanciales en las condiciones financieras, destacando la reducción de los tipos de interés de los préstamos, lo que permitirá a los profesionales del sector acceder a una financiación más competitiva. Además, se amplían los límites máximos financiables para agricultores y ganaderos, reforzando su capacidad inversora y su adaptación a los procesos de modernización.

El convenio reafirma la apuesta conjunta de ambas entidades por un crecimiento sostenible del sector agroalimentario, promoviendo el acceso, en condiciones óptimas, a financiación destinada a impulsar la innovación, el relevo generacional, la digitalización y el fortalecimiento de la competitividad.

El acuerdo ha sido suscrito por el presidente de SAECA, Pablo Pombo, y por el director de Clientes, Rentabilidad e Instituciones de Santander España, Javier Cortadellas, en un acto que también ha contado con la presencia del director de SAECA, Jaime Haddad, y del subdirector, Antonio Frías, así como de la directora de Negocio Agroalimentario de Santander España, Lorena Ruíz.

Santander apuesta por el potencial del campo español

Javier Cortadellas ha destacado que “este acuerdo refuerza nuestro compromiso con el sector agroalimentario en un momento clave de transformación. En Santander creemos firmemente en el potencial del campo español y en la necesidad de acompañar a agricultores y ganaderos con soluciones financieras adaptadas a sus necesidades, facilitando tanto la inversión como la liquidez en cada fase de su actividad”.

Asimismo, ha añadido que “el convenio se enmarca en una apuesta estructural por el sector agroalimentario, al que en 2025 hemos destinado más de 5.800 millones de euros en financiación. Nuestro objetivo es seguir impulsando un modelo productivo más competitivo, sostenible y preparado para afrontar los retos del futuro, especialmente en ámbitos como la digitalización, la transición climática y el relevo generacional”.

Por su parte, el presidente de SAECA ha subrayado “la relevancia que la colaboración público-privada tiene para el sector” y ha señalado que “con esta renovación reforzamos nuestro compromiso de facilitar a agricultores y ganaderos el acceso a la financiación en las mejores condiciones, mediante soluciones adaptadas a sus necesidades actuales y el impulso de proyectos que consolidan el tejido agrario y aseguran su continuidad”.