UBS paga una multa de 835 millones de euros en Francia

UBS, el mayor banco de Suiza, anunció este martes que ha acordado el pago a las autoridades francesas de 835 millones de euros para de esta manera cerrar un litigio relacionado con sus actividades comerciales transfronterizas entre 2004 y 2012.

La suma incluye una multa por valor de 730 millones de euros, así como 105 millones de euros en «daños civiles al Estado francés», indicó la entidad de Zúrich en un comunicado. La cifra total equivale a un 17% del beneficio neto total del año 2024.

UBS recordó que en 2023 la Corte de Casación de Francia confirmó una sentencia anterior del Tribunal de Apelación de París que declaraba al banco culpable de captación ilícita de clientes y blanqueo de dinero agravado, aunque remitió la multa y los daños civiles a la corte parisina para revaluarse.

«La resolución de este caso está en línea con el objetivo de UBS de resolver este tipo de asuntos dela mejor forma posible para todos sus accionistas», señaló el comunicado de UBS.

UBS gano 5.085 millones de euros en 2024

Según los resultados auditados de UBS en 2024, el beneficio neto atribuible a los accionistas del banco suizo en 2024 fue de 5.085 millones de dólares, el beneficio diluido por acción fue de 1,52 dólares y el ratio de capital CET1 fue del 14,3 %. Todas las cifras se mantienen sin cambios respecto a los resultados no auditados publicados el 4 de febrero de 2025.

Colm Kelleher, presidente del Consejo de Administración, afirmó en la presentación de resultados: «Estoy muy orgulloso del progreso logrado en 2024, ya que nuestros equipos impulsaron sustancialmente la integración empresarial, consolidaron la posición de UBS como la gestora de patrimonios verdaderamente global del mundo y reafirmaron el papel del banco como motor de prosperidad en nuestro mercado suizo».

Añadió que «la remuneración de la dirección para 2024 sigue reflejando nuestro enfoque disciplinado de pago por rendimiento a lo largo de los ciclos económicos. La gran mayoría de la remuneración variable de la Alta Dirección se difiere durante varios años. Esto garantiza que la remuneración refleje el rendimiento, la asunción de riesgos adecuada y alinee los intereses de los empleados con los de nuestros grupos de interés. Tras sentar unas bases sólidas para el crecimiento futuro, UBS puede confiar en que seguirá construyendo un banco más sólido y seguro para los clientes y para Suiza».