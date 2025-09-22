Fineco Banca Privada Kutxabank incorpora a Ion Ander Elorza como asesor financiero

Fineco Banca Privada Kutxabank ha anunciado la incorporación de Ion Ander Elorza Aparicio como nuevo asesor financiero en su equipo.

Con más de una década de experiencia en el sector, Elorza llega procedente de Bankinter, donde trabajó durante más de cuatro años como banquero privado. Previamente, entre 2017 y 2021, formó parte de Deutsche Bank como asesor de banca personal, y anteriormente desarrolló funciones de gestor comercial y administrativo en Kutxabank.

Elorza es graduado en Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones (especialidad Telemática) por la Universidad Pompeu Fabra (UPF), y en Administración y Dirección de Empresas (especialidad en Gestión Contable y Financiera) por la Universidad Abierta de Cataluña (UOC).

Desde la entidad subrayan la importancia de este fichaje en su estrategia de crecimiento. “Seguimos atrayendo talento desde Fineco Banca Privada Kutxabank. Es un lujo poder contar con Ion Ander Elorza. ¡Bienvenido!”, afirmó Germán García, director de Estrategia de Negocio en Fineco Banca Privada Kutxabank.