Finserve consolida su apuesta por España con una oficina liderada por Niclas Gutenbrink

La gestora Finserve ha decidido reforzar su presencia en el mercado ibérico con la apertura de una oficina de representación en España, un paso que formaliza el trabajo que la firma ha venido desarrollando en la región en los últimos años. La nueva sede estará dirigida por Niclas Gutenbrink, profesional con más de treinta años de trayectoria en el sector financiero y casi veinticinco vinculado al mercado español. Gutenbrink, que forma parte de Finserve desde hace cuatro años y reporta directamente al consejero delegado, Gustaf Hagerud, es hasta ahora el responsable de acercar la oferta de fondos de la gestora a inversores institucionales de Iberia.

Con esta estructura, Finserve busca intensificar su relación con bancos, aseguradoras, gestoras de patrimonios y family offices, y consolidar el crecimiento que ha experimentado en la región. Gutenbrink subraya que, tras años trabajando con grandes instituciones europeas, especialmente en España y Portugal, ha visto cómo evolucionan los patrones de inversión y la importancia de anticiparse a un entorno en constante cambio.

Entre las estrategias clave que la entidad distribuye en la región destaca el Global Security Fund UCITS, un fondo Artículo 8 que ofrece una cartera diversificada centrada en los sectores de defensa, ciberseguridad y espacio. Se trata de uno de los fondos de temática defensiva con mayor trayectoria en Europa y cuenta con un Advisory Board especializado y un equipo de inversión con amplia experiencia en estos ámbitos.

El creciente interés de los inversores por temáticas relacionadas con la seguridad, la resiliencia y la autonomía tecnológica, en un contexto geopolítico cada vez más complejo, está reforzando el posicionamiento del fondo. Según la firma, el momento se entiende como especialmente propicio dadas las oportunidades que están surgiendo en estos sectores como consecuencia de los cambios estructurales que afrontan las economías occidentales.