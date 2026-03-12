Forética impulsa la acción empresarial para ayudar a alcanzar el objetivo Nature Positive

La naturaleza se ha convertido en un factor material para la estrategia empresarial, con implicaciones directas en la gestión de riesgos, la resiliencia del negocio y la generación de valor a largo plazo. La biodiversidad y los servicios ecosistémicos sostienen cadenas de suministro, mercados y licencias sociales para operar, y su integración en la toma de decisiones empresariales es cada vez más relevante.

En este marco, el objetivo global Nature Positive proporciona una referencia estratégica para que las empresas detengan y reviertan la pérdida de naturaleza para 2030 y avancen hacia su recuperación en 2050, mediante la reducción de impactos, la restauración y la compensación responsable. El liderazgo empresarial y la colaboración con otros actores clave son esenciales para alinear la estrategia corporativa con una economía positiva para la naturaleza.

Forética, en el documento ‘El objetivo Nature Positive recogido en 10 claves’, pone de manifiesto el importante papel de las organizaciones hacia la transición y recoge diez lecciones aprendidas a través de la actividad desarrollada en el grupo de trabajo Nature Business Ambition: 1) una empresa no puede ser Nature Positive; 2) resultados visibles y medibles; 3) foco en los principales impactos y dependencias; 4) ganancia neta o no pérdida neta de biodiversidad; 5) Nature-Based Solutions; 6) métricas para evaluar y comparar las contribuciones; 7) adaptación; 8) cooperación multiactor; 9) afirmaciones verificables; y 10) evitar la parálisis por análisis.

El documento destaca, a su vez, que contribuir a este objetivo implica generar mejoras observables en el estado de la naturaleza que puedan medirse y que no provoquen impactos negativos en otros lugares, priorizando la acción en ámbitos donde se concentran los mayores impactos y dependencias de la empresa sobre el entorno. Precisamente, cada vez más organizaciones reconocen la importancia de conservar el capital natural en beneficio de su actividad.

El informe se presentó en el ‘IV Nature Business Ambition Forum’, evento organizado en el marco de la iniciativa Nature Business Ambition y que contó con la intervención de Marco Lambertini, convener de la Nature Positive Initiative, quien explicó por dónde pueden empezar las organizaciones que buscan medir su huella ecológica y cómo asegurar un progreso real, impulsando objetivos que generen una acción transformadora más allá del reporting. También presentó las nuevas State of Nature metrics, diseñadas para orientar la medición y gestión del impacto corporativo en la naturaleza.

Por su parte, Forética ha ensalzado la importancia de la colaboración para lograr contribuciones positivas a escala de paisaje, ejemplificando este punto con su participación y la de cuatro grandes compañías (AstraZeneca, Enagás, Naturgy y Redeia) en el proyecto de restauración ecológica que Fundación Global Nature desarrolla en El Baldío de Talaván (Cáceres), centrado en la recuperación de pastizales en las dehesas extremeñas, uno de los sistemas agrosilvopastorales más valiosos de la Península Ibérica.