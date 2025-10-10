Franklin Templeton completa la adquisición de Apera Asset Management

Franklin Resources, organización global de gestión de inversiones conocida comercialmente como Franklin Templeton, ha anunciado la finalización de la adquisición de Apera Asset Management (Apera), una firma paneuropea especializada en crédito privado.

Apera cuenta con más de 5.000 millones de euros en activos bajo gestión a 30 de septiembre de 2025 y está enfocada en ofrecer soluciones de financiación senior garantizada a empresas respaldadas por fondos de capital riesgo en Europa Occidental.

Con esta operación, los activos de Franklin Templeton en crédito alternativo global ascienden a 90.000 millones de dólares, mientras que su cartera total de estrategias alternativas alcanza aproximadamente 270.000 millones de dólares, consolidando a la firma como uno de los principales gestores de inversiones alternativas a nivel mundial.

La incorporación de Apera refuerza y complementa la actual oferta de crédito alternativo de Franklin Templeton, que ya incluye a Benefit Street Partners en Estados Unidos y Alcentra en Europa. Esta integración permite ampliar tanto la exposición geográfica como las capacidades operativas dentro del segmento de crédito privado, en línea con la estrategia de expansión global de la gestora.

Con este movimiento, Franklin Templeton refuerza su posición como un actor clave en el mercado internacional de activos alternativos diversificados, ofreciendo a sus clientes un acceso más amplio a oportunidades de inversión en crédito privado en los principales mercados desarrollados.