FUNCEF elige a Morgan Stanley para gestionar su fondo internacional

FUNCEF, el fondo de pensiones de los empleados de Caixa Federal y el tercer mayor de Brasil, ha finalizado el proceso de selección de un gestor externo para administrar su fondo de inversión en el extranjero. La entidad ha optado por Morgan Stanley, que asumirá el mandato en colaboración con XP Allocation, encargada de la operativa del fondo en Brasil. El anuncio se realizó el pasado jueves 25 de diciembre.

El proceso de selección se inició en septiembre, después de que Schroders decidiera cerrar sus operaciones en Brasil, tras haber gestionado hasta entonces esta parte de las inversiones internacionales de FUNCEF. En la actualidad, la fundación mantiene alrededor de 2.000 millones de reales invertidos en el exterior, una cartera que en 2024 obtuvo una rentabilidad del 37,35 %.

Según explicó Fabiano Nogueira, director interino de Inversiones y Renta Variable de FUNCEF, la solicitud de propuestas atrajo más de 30 candidaturas, que fueron evaluadas de forma exhaustiva por los equipos de gestión, riesgos y cumplimiento normativo, en línea con la Política de Inversión de los planes de contribución definida para el periodo 2025-2029.

El mandato asignado de FUNCEF asciende a 480 millones de reales

El mandato asignado asciende a 480 millones de reales y se gestionará por el Grupo de Soluciones de Cartera de Morgan Stanley, el área especializada en carteras globales multiactivo y mandatos a medida. De acuerdo con FUNCEF, la gestora apoyará la estrategia en la plataforma global del banco estadounidense para la gestión de activos y el control de riesgos.

Morgan Stanley, fundada hace 90 años en Estados Unidos, opera actualmente en 42 países, cuenta con más de 80.000 empleados y gestiona en torno a 8,2 billones de dólares en activos. En Brasil, la entidad lleva más de dos décadas ofreciendo servicios en distintos segmentos del mercado financiero.

Nogueira subrayó que la decisión responde a la necesidad de sustituir la gestión de uno de los fondos internacionales ya consolidados y se ajusta a las mejores prácticas del mercado, al delegar el mandato en un gestor especializado en asignación global y adaptado a las particularidades de los fondos de pensiones.

Por su parte, Odirley Rios, responsable de Renta Variable e Inversiones Offshore de FUNCEF, destacó la madurez alcanzada por el mercado brasileño en la gestión de activos internacionales. A su juicio, la asignación internacional resulta clave para las carteras de largo plazo, ya que aporta diversificación, reducción de riesgos, exposición a divisas fuertes y acceso a activos y sectores que no están disponibles en el mercado local.