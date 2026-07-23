La guerra en Irán dispara el beneficio de Repsol un 265%

Repsol obtuvo un beneficio neto de 2.201 millones de euros hasta junio, un 265 % más que en el mismo periodo del año anterior, por el efecto patrimonial positivo que refleja la subida de los precios del crudo y derivados sobre el valor contable de las existencias almacenadas.

Según ha comunicado este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), su resultado neto ajustado, que mide el desempeño de los negocios, ascendió a 2.711 millones, un 134,7 % más en comparativa interanual, en un contexto global volátil y con tensiones en los mercados energéticos fruto de la guerra en Irán.

En su informe de resultados, la multinacional atribuye el avance de su resultado neto a un efecto patrimonial positivo de 823 millones, a diferencia de cuanto sucedió en el primer semestre de 2025, cuando fue desfavorable en 400 millones por la caída de los precios de crudo y productos, y el impacto del apagón peninsular.

En mitad de la incertidumbre geopolítica, Repsol -que no cuenta con activos en Oriente Medio- ha trabajado para asegurar la continuidad del abastecimiento energético en un momento clave para el turismo español, frente al riesgo de una posible escasez de diésel y queroseno, este último empleado en aviación.

«El conflicto en Irán ha puesto de manifiesto la importancia de la seguridad de suministro y el papel esencial del petróleo y el gas para responder a la demanda global», sostiene el consejero delegado de la energética española, Josu Jon Imaz, en la nota.

En total, la compañía ha destinado 2.400 millones en estos primeros seis meses del año para incrementar sus inventarios y maximizar la materia prima disponible en sus refinerías.

Áreas de negocio de Repsol

Por áreas, el resultado neto ajustado de exploración y producción (‘upstream’) alcanzó los 673 millones entre enero y junio, un 6,7 % más que en el mismo periodo del año anterior.

El resultado neto ajustado de industrial fue de 1.683 millones, impulsado por los mayores márgenes de refino, lo que contrasta con los 235 millones del mismo periodo de 2025, impactados negativamente por los apagones eléctricos del ejercicio.

El área de cliente mantuvo su tendencia de crecimiento, con un incremento interanual del 5,1 %, a 369 millones en el semestre, mientras que generación baja en carbono registró un resultado neto ajustado de 6 millones.

En esta primera mitad de 2026, Repsol ha registrado deterioros y provisiones por valor de 1.333 millones, principalmente en el negocio de química y en generación baja en carbono en Chile.

En química, el encarecimiento de las materias primas y la contracción de la oferta por el conflicto en Oriente Medio han agravado la sobrecapacidad y la pérdida de competitividad de esta industria en Europa, y han erosionado los márgenes del negocio.

La deuda neta era de 3.667 millones al cierre del segundo trimestre, 1.133 millones inferior a la registrada hasta marzo, por una sólida generación de caja y la desconsolidación de deuda procedente del acuerdo con la emiratí Masdar para su entrada con un 49,99 % en una cartera renovable en operación en España.

Durante el semestre, la compañía ha realizado una contribución fiscal total de 6.602 millones entre tributos y cargas públicas asimilables, de los cuales el 70 % (4.632 millones), en España.

Más clientes

Entre marzo y junio, Repsol ha incorporado 116.000 nuevos clientes de electricidad y gas, alcanzando los 3,3 millones, un 18 % más en comparativa interanual.

La potencia comercializada por ha crecido un 31 %, a 5.094 gigavatios hora (GWh). Asimismo, el número de clientes digitales ha alcanzado los 11,6 millones al final del semestre, un 15 % más, principalmente en Waylet, su aplicación móvil.

Tras los abonos de enero y julio, la retribución total al accionista se sitúa en 1,051 euros brutos/acción en el año, un 8 % más. A este importe se sumará un pago en enero de 2027 de otros 0,53 euros brutos/acción.