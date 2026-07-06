GE HealthCare presenta una nueva tecnología que mejora el diagnóstico por imagen y reduce la dosis de radiación

La Fundación IDIS celebró una nueva sesión de su Comité de Innovación bajo el nombre de ‘Reinventando el Diagnóstico. El salto a la segunda generación de Photon Counting CT’, junto a GE HealthCare, para abordar los avances en tomografía computarizada. La directora general de la fundación, Marta Villanueva, fue la encargada de presentar a los ponentes y avanzó las bondades de la innovación tecnológica en el campo de la detección precoz.

Durante la sesión intervinieron Arancha Pascual, directora de Estrategia y Marketing de GE HealthCare, y lago Souto, responsable de la modalidad de TAC para España y Portugal de la empresa tecnológica. Durante la sesión se señaló que esta innovación supone un verdadero cambio de paradigma, al transformar la forma en que se adquiere, analiza e interpreta la imagen médica, con aplicaciones directas en la práctica clínica y en el manejo del paciente.

Asimismo, en este comité se explicó que la principal diferencia frente a un TAC convencional está en el detector, basado en silicio profundo. Traducido a la práctica clínica, esta tecnología permite ver con mucho más detalle, obtener información funcional y cuantitativa de los tejidos, y reducir de forma notable la dosis de radiación. Por tanto, permite alcanzar diagnósticos que hasta ahora eran prácticamente imposibles con tecnologías convencionales.

En la sesión también se subrayó que el nuevo sistema, Photonova Spectra, permite obtener ultra alta definición, imagen espectral y baja dosis en un único protocolo, sin tener que elegir previamente qué beneficio priorizar. Entre las aplicaciones clínicas destacadas se mencionó la imagen cardiovascular, el estudio de stents, el tórax, los nódulos pulmonares, la patología cerebral o el oído interno, así como la posibilidad de mejorar la caracterización de lesiones y avanzar hacia un seguimiento más cuantitativo de determinadas enfermedades.

Los expertos añadieron que esta tecnología puede reducir de forma considerable el uso de contraste: más de un 50% en estudios vasculares y en torno a un 35-40% en estudios parenquimatosos. También se explicó que puede mantener una productividad similar a la de un TAC convencional, con capacidad para realizar entre 80 y 100 pacientes al día, y se apuntó que sus principales retos están en el dimensionamiento informático y en seguir generando evidencia clínica sobre su eficiencia e impacto asistencial.

Para cerrar la sesión, Mayte Segura, directora de comunicación de la Fundación IDIS, destacó la importancia de que las compañías inviertan en innovación y en tecnologías que facilitan la detección temprana de múltiples patologías, así como el seguimiento del diagnóstico.