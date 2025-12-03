Goldman Sachs impulsa su negocio de ETF con la compra de Innovator Capital Management

Goldman Sachs ha alcanzado un acuerdo para adquirir Innovator Capital Management, una de las gestoras de ETF con mayor crecimiento en Estados Unidos. La firma administra 28.000 millones de dólares repartidos en 159 ETF (a 30 de septiembre de 2025) y se conoce por sus estrategias de income, targeted buffer y growth. Con esta operación, Goldman Sachs Asset Management ampliará de forma notable su oferta en el segmento de defined outcome y reforzará su hoja de ruta en productos cotizados.

El movimiento se enmarca en una tendencia de fuerte expansión del mercado de ETF activos. A nivel global, estos vehículos suman ya 1,6 billones de dólares bajo gestión y han crecido a un ritmo compuesto del 47% anual desde 2020, gracias a que cada vez más inversores acceden a los mercados públicos mediante el formato ETF. Dentro de este universo, los defined outcome ETF destacan como uno de los segmentos de mayor dinamismo, con un CAGR del 66% desde 2020, impulsados por la demanda de estrategias estructuradas adaptadas a perfiles diversos y empaquetadas en un formato accesible.

Según explica el comunicado oficial, los defined outcome ETF emplean combinaciones de derivados y opciones con el fin de ofrecer resultados objetivos, como protección frente a caídas, límites de rentabilidad o retornos predefinidos si la posición se mantiene durante todo el periodo de referencia. Este enfoque brinda a los inversores la posibilidad de diseñar carteras a medida, aprovechando además la eficiencia fiscal y operativa que proporciona el wrapper del ETF.