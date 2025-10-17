Goldman Sachs refuerza su división de capital riesgo con la compra de Industry Ventures

Goldman Sachs Group ha anunciado la adquisición de Industry Ventures, una reconocida plataforma especializada en todas las etapas del ciclo de vida del venture capital. Con esta operación, el banco estadounidense busca potenciar su presencia en el segmento de capital riesgo y fortalecer su oferta para emprendedores tecnológicos.

El acuerdo contempla un pago inicial de 665 millones de dólares en efectivo y acciones al cierre de la transacción, junto con una compensación variable adicional de hasta 300 millones de dólares, también en efectivo y acciones, que dependerá del desempeño futuro de Industry Ventures hasta 2030. La operación, sujeta a las aprobaciones regulatorias correspondientes, está prevista para completarse en el primer trimestre de 2026.

Tras la adquisición, Industry Ventures pasará a formar parte del External Investing Group (XIG), la plataforma de gestores externos de Goldman Sachs Asset Management (GSAM), que actualmente administra más de 450.000 millones de dólares en activos bajo supervisión en estrategias tanto tradicionales como alternativas.

Dentro de los mercados privados, XIG ocupa una posición de liderazgo, con presencia en coinversiones, fondos de fondos, estrategias de secondaries, a través de su división Vintage Strategies, y participaciones en gestoras mediante Petershill Partners.

Con esta integración, Goldman Sachs ampliará su plataforma de inversión alternativa, que ya cuenta con 540.000 millones de dólares en activos, diversificando su alcance hacia nuevas áreas como capital de crecimiento, buyouts, inmobiliario, infraestructuras, ciencias de la vida, sostenibilidad y crédito privado.

Según fuentes del banco, la incorporación de Industry Ventures permitirá ofrecer soluciones más completas y especializadas a emprendedores y clientes institucionales, aprovechando la experiencia combinada de ambas firmas en la financiación de empresas tecnológicas a lo largo de todas sus etapas de desarrollo.