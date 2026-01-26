Hamco AM impulsa su expansión europea con el traslado de su fondo a Luxemburgo

La decisión de Hamco AM de establecerse en Luxemburgo supone un paso clave dentro del plan de desarrollo de la gestora independiente española. El lanzamiento de una SICAV en esta jurisdicción busca simplificar el acceso de sus estrategias a inversores institucionales y a redes de banca privada en Europa, gracias al uso del pasaporte UCITS y a una estructura operativa más acorde con los estándares internacionales del sector. “Estar en Luxemburgo nos da una puerta de entrada natural al inversor institucional y de banca privada europeo, incluida España, donde algunas entidades exigían un vehículo luxemburgués para poder trabajar con nosotros”, señala John Tidd, consejero delegado de la firma.

La iniciativa forma parte de una hoja de ruta orientada a diversificar la base inversora sin modificar el ADN de la gestora. “Queremos seguir enfocados en nuestro núcleo de actividad: identificar oportunidades en renta variable global. Para lograrlo, necesitábamos una plataforma que eliminara barreras al capital internacional y permitiera a cualquier inversor acceder al fondo de forma sencilla”, explica Tidd.

A pesar de que el fondo principal lleva poco tiempo domiciliado en Luxemburgo, la gestora ya percibe un mayor interés por parte de family offices europeos y grandes inversores internacionales. El tipo de inversor, en esencia, es similar al que Hamco AM ya tenía en España, donde también contaba con una acogida positiva. La principal diferencia radica en la facilidad para integrarse en plataformas de banca privada. De hecho, tras el cambio de domicilio, una entidad española ya ha incorporado el fondo, y la gestora confía en que su historial de más de cinco años, un patrimonio cercano a los 200 millones de euros y un ISIN luxemburgués impulsen nuevas incorporaciones en otras plataformas.