HSBC AM prevé un 2026 marcado por un ‘intercambio de roles’ en los mercados

A medida que se acerca 2026, los inversores buscan respuestas sobre cómo evolucionarán las bolsas globales durante el próximo año. HSBC Asset Management (HSBC AM) aborda esta cuestión en sus nuevas perspectivas, donde anticipa un periodo caracterizado por un “intercambio de roles” en los mercados financieros. Según la firma, el comportamiento de los activos estará cada vez más determinado por factores fundamentales, como el crecimiento de los beneficios empresariales, y menos por el sentimiento del mercado.

“Si bien nuestro escenario base no contempla una recesión, consideramos que la economía mundial está asistiendo a una convergencia en las tasas de crecimiento de las principales economías desarrolladas”, señalan desde HSBC AM. Este fenómeno contrasta con la dinámica “en forma de K” de los últimos años, marcada por el liderazgo destacado de Estados Unidos sobre el resto.

La gestora prevé que la inversión tecnológica siga siendo un motor relevante del PIB estadounidense, aportando alrededor de un 0,5%. Paralelamente, el apoyo de las políticas económicas en Europa y China, junto con una demanda global más sólida, contribuirá a reducir las diferencias de crecimiento entre regiones.

Asimismo, destacan que Asia, el Golfo, India, Indonesia y los mercados frontera continúan siendo los principales impulsores del crecimiento económico mundial. Estas economías mantienen una base estructural sólida y podrían verse beneficiadas en un entorno de condiciones financieras más benignas, menor incertidumbre política y menos tensiones en el comercio internacional de lo que inicialmente se esperaba.

En este contexto, Joseph Little, Global Chief Strategist de HSBC Asset Management, subraya que las expectativas de riesgo y retorno evolucionan junto al entorno macroeconómico y a cómo los mercados lo interpretan: “En 2026 anticipamos un crecimiento global más alineado, menos ruido político y un escenario favorable para que se produzcan intercambios de protagonismo entre distintas clases de activos”.