ING impulsa una nueva campaña solidaria a favor de UNICEF España centrada en el acceso a la educación

Un año más, ING y UNICEF España ponen en marcha su tradicional campaña solidaria de Navidad, un llamamiento a la solidaridad para mejorar el acceso a la educación de los niños y niñas que viven en contextos especialmente vulnerables. Bajo el espíritu navideño de celebrar, compartir y sentir más cerca a los demás, la iniciativa invita a clientes, empleados y a la sociedad en general a realizar una aportación que permitirá que miles de menores tengan más oportunidades para construir un futuro mejor.

La campaña estará activa desde el 9 de diciembre y los fondos recaudados irán destinados al Fondo Global de Educación de UNICEF para la mejora del futuro de niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad en todo el mundo. Las aportaciones se podrán realizar a través de Bizum o transferencia bancaria.

En el marco de esta campaña, ING refleja las equivalencias de cada euro donado:

Con 10€ se contribuye a que un niño o una niña de un país de renta baja tenga educación de refuerzo.

se a que de un país de Con 35€ se apoyan programas para procesos de recuperación para 10 estudiantes en situación de vulnerabilidad en Ecuador.

se programas para procesos de en situación de vulnerabilidad en Ecuador. Con 50€ se contribuye a que 12 estudiantes en Indonesia obtengan formación en competencias digitales.

Además, los donantes podrán beneficiarse de la desgravación fiscal vigente, pudiendo deducir hasta el 80% de los primeros 250€ donados en su declaración de la renta.

Una alianza que cumple 20 años

Este año ING y UNICEF España celebran dos décadas de alianza estratégica, una colaboración que ha supuesto un impacto positivo en el cumplimiento de los derechos de millones de niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad tanto en España como en el ámbito internacional.

A lo largo de estos veinte años, ING se ha consolidado como uno de los principales donantes del sector privado de UNICEF España, movilizando más de 12 millones de euros que han contribuido a programas que mejoran el acceso a educación, formación, empleabilidad y protección de la infancia y la juventud en todo el mundo.