inProp Capital, gestora de fondos especializada en private equity, real estate y deuda, perteneciente al grupo Hipoges, ha dado el salto al mercado español dentro de su estrategia de crecimiento en la Península Ibérica. Para liderar esta nueva etapa, la firma ha incorporado a Pedro Fernández-Amatriain como director en España.
Fernández-Amatriain, licenciado en ADE por CUNEF y con un MBA del IE Business School, cuenta con más de dos décadas de experiencia en los sectores financiero e inmobiliario. Ha desarrollado su carrera en compañías como CG Capital Europe, FTI Consulting, Realza Capital y Citi, asumiendo responsabilidades en operaciones de financiación estructurada, inversión y asesoramiento estratégico. Su llegada a inProp refuerza la capacidad de la gestora para consolidar su presencia en el mercado español, aportando una combinación de experiencia inversora, rigor técnico y visión operativa.
“El desembarco de inProp en España busca situarnos como un referente en la financiación alternativa en el ámbito ibérico, ofreciendo soluciones flexibles y ajustadas a cada proyecto. Nuestra misión es dirigir capital hacia iniciativas con alto potencial, apoyando a promotores, desarrolladores e inversores en un entorno altamente competitivo”, explicó Fernández-Amatriain.
La firma, fundada en Portugal en 2022, prevé cerrar este año con más de 300 millones de euros en activos bajo gestión. En España, se marca como meta invertir alrededor de 100 millones de euros en los próximos dos años. Su propuesta pasa por consolidarse como un socio estratégico para el sector inmobiliario, ofreciendo alternativas a la financiación bancaria tradicional y canalizando recursos hacia proyectos con capacidad de generar valor y dinamizar el mercado.