Insignium Iberia incorpora a Rebeca Cordero

Insignium Iberia EAF ha incorporado a Rebeca Cordero Ibares como asesora sénior y responsable del área de mercados alternativos, una incorporación que amplía las capacidades de la firma en inversión privada y fortalece su oferta para banca privada y family offices.

Cordero acumula más de dos décadas y media de experiencia en el sector financiero, con una trayectoria que abarca banca privada, gestión de inversiones, desarrollo de producto, sostenibilidad y finanzas de impacto. Ha desempeñado puestos de responsabilidad en entidades como Santander Asset Management, Banco Urquijo, Sabadell Urquijo y Portocolom AV. En los últimos años, se ha especializado en activos alternativos, liderando análisis y due diligences en fondos de private equity, deuda privada y venture capital.

Además de su actividad como asesora independiente —en la que ha trabajado en proyectos de sostenibilidad corporativa y ha acompañado a startups de impacto— también imparte formación ejecutiva en inversión responsable y finanzas sostenibles. Su perfil multidisciplinar encaja con la estrategia de Insignium, que ve crecer la demanda de soluciones alternativas por parte de familias empresarias y grandes patrimonios.

Con su llegada, la firma busca reforzar su capacidad analítica y estratégica en mercados privados y ofrecer propuestas de inversión más sofisticadas, transparentes y alejadas de los modelos tradicionales de la banca, en un momento en que los clientes exigen mayor profundidad técnica y acceso a oportunidades diferenciadas.