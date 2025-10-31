Inversis ve una correción del mercado y sobrepondera la Bolsa europea frente a americana

Inversis, filial de Banca March especializada en la prestación de soluciones globales para el negocio de distribución de activos financieros dirigidas a otras entidades financieras, considera que va a haber una corrección del mercado, sobrepondera la Bolsa europea e infrapondera la americana, y apuesta por compañías pequeñas.

El estratega jefe macroeconómico, Ignacio Muñoz-Alonso de Inversis ha presentado la estrategia de inversión de la entidad para el cuarto trimestre del año, y ha destacado que mientras la economía estadounidense empieza a mostrar síntomas de fatiga, Europa gana fuerza apoyada en políticas fiscales coordinadas, un entorno monetario más estable y una base empresarial con balances sólidos.

Muñoz-Alonso, que se ha mostrado convencido de que va a haber una corrección de la renta variable aunque ha descartado que se vaya a producir una «catástrofe», y ha apostado por infraponderar la Bolsa americana, sin crear alarmismo.

Por ello, desde Inversis se opta por tomar posiciones largas en la Bolsa americana y salir de compañías que consideran sobrevaloradas como es el caso de las tecnológicas; mientras que apuesta por sectores y compañías en las que puede haber buenas oportunidades como es el caso de las farmacéuticas, el sector de la salud, o las constructoras.

Inversis ha destacado la resiliencia de la economía europea

En el caso concreto de Europa, se ha referido al caso de la Bolsa española, que es la que mejor comportamiento está teniendo entre las europeas en este año 2025 apoyada en el sector financiero, por ello a partir de ahora Muñoz-Alonso considera que se deben buscar oportunidades fuera del sector de la banca, en compañías de calidad con un crecimiento más moderado, y por sectores defensivos.

Inversis ha destacado la resiliencia de la economía europea, apoyada en políticas fiscales coordinadas, un entorno monetario estable y balances empresariales sólidos, frente a una economía estadounidense que muestra signos de fatiga; y ha destacado que el BCE mantiene la facilidad de depósito en el 2%, lo que impulsa inversión y consumo.

En relación al consumo, Muñoz-Alonso ha dicho que en Alemania tanto el consumo privado como el consumo publico están manteniendo un «buen tono» a lo largo de este año 2025, que se puede extrapolar al resto de Europa, y que se espera que permanezca a lo largo de 2026, y con menor intensidad en 2027.

En el caso del consumo americano, ha apuntado que aún da muestras de resistir la desaceleración, con los indicadores apuntando un enfriamiento progresivo observándose ya tensiones en el mercado laboral, a pesar de que el empleo se mantiene firme.

El contraste entre EE.UU. y Europa

El contraste entre EE.UU. y Europa, según Inversis, también se refleja en los mercados de deuda, ya que mientras las rentabilidades repuntan en la zona euro por un aumento de la oferta y las dudas fiscales, en EE.UU., descienden ante la expectativa de un ciclo monetario expansivo.

En lo que respecta a la renta fija, Inversis mantiene una posición equilibrada en renta fija, con un peso destacado para la deuda corporativa, que se beneficia de la solidez de los balances empresariales y de unos márgenes todavía firmes, mientras que la exposición a deuda soberana se mantiene reducida ante la volatilidad fiscal en algunos países.

En cuanto a los fondos de bonos de alta rentabilidad, high yield, Inversis eleva su peso al 5 %, centrados en emisores europeos, y aumenta en cinco puntos la exposición a crédito investment grade, con una solvencia más elevada, en mercados emergentes.