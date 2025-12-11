Invesco lanza un ETF equiponderado del EURO STOXX 50

Invesco ha anunciado el lanzamiento del Invesco EURO STOXX 50 Equal Weight UCITS ETF, un fondo cotizado que replica la versión equiponderada del principal índice de blue chips de la zona euro. El objetivo del producto es ofrecer a los inversores una alternativa a la tradicional ponderación por capitalización y disminuir la dependencia del comportamiento de unas pocas compañías de gran tamaño.

Mientras que los índices ponderados por capitalización asignan mayores pesos a las empresas con mayor valor de mercado, un índice equiponderado distribuye por igual la ponderación entre todos sus componentes. Este enfoque reduce significativamente la concentración: en el EURO STOXX 50 tradicional, las diez mayores firmas superan el 40% del total, mientras que la variante equiponderada reparte la exposición de manera mucho más homogénea entre los 50 valores.

La firma señala que ya cuenta con 3.200 millones de dólares gestionados en su familia de ETF equiponderados y ha registrado 1.900 millones en entradas netas en lo que va de año.