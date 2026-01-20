Invesco prefiere la renta variable europea y la de mercados emergentes frente a EE.UU.

La gestora de activos Invesco mantiene una visión positiva en renta variable para este año 2026, pero refuerza su posición en el mercado europeo y en los emergentes frente a EE. UU., al considerar que en este último país el sector tecnológico se encuentra en valoraciones elevadas.

En la presentación de las previsiones económicas y de inversión para este año, el director de Distribución de Fondos para Iberia, Fernando Fernández-Bravo, y la directora de ETF para Iberia, Latinoamérica y US Offshore, Laure Peyranne, han señalado que tras un 2025 de fuertes rentabilidades esperan que en el actual año continúe el avance de los mercados.

Fernández-Bravo y Peyranne han centrado su intervención en una resiliencia reforzada por la flexibilización de la política monetaria en EE. UU., y el estímulo fiscal en Europa, Japón y China; y en el reequilibrio, destacando que al estar el sector tecnológico con unas valoraciones elevadas se debe apostar por mercados no estadounidenses, valores de menor capitalización, y los sectores cíclicos en el caso de este país.

Según ha señalado Fernández-Bravo, aunque las cifras generales reflejan una economía estadounidense saludable, el mercado laboral se ha debilitado y el gasto en capital ha sido moderado, contando con liquidez las principales economías y hogares que han evitado un apalancamiento excesivo.

Por tanto, los sólidos balances sientan las bases para una mejora del crecimiento en 2026.

Invesco espera que el crecimiento se vea respaldado por la relajación de la política monetaria de la Fed

En el caso de EE. UU., Invesco espera que el crecimiento se vea respaldado por la relajación de la política monetaria de la Reserva Federal (Fed), de la que espera entre dos y tres bajadas de tipos este año, situándoles en el 3 %; mientras que en el caso de Europa se prevé que se mantengan aunque no se descarta que puedan bajar hasta el 1,75 %.

En cuanto a China, Invesco estima que el crecimiento en este país podría acercarse este año al 5 %, ya que los responsables de la gestora han destacado que la depreciación del dólar ha reducido la inflación en muchos mercados emergentes, permitiendo a sus bancos centrales adoptar políticas más flexibles.

Por otro lado, en el entorno macroeconómico, Invesco ha señalado que el crecimiento de la zona euro es débil, en parte por la consolidación fiscal en Alemania, pero ello está cambiando con mayor gasto militar en infraestructuras, por lo que podrían mejorar las perspectivas de los activos europeos; mientras que en el Reino Unido, el PIB podría sorprender positivamente en 2026 respaldando las valoraciones de sus activos.

En el caso de Japón, Invesco prevé que su crecimiento aumente este año apoyado por los estímulos fiscales mientras su banco central sube los tipos de interés lentamente; y en el caso de la India la gestora muestra un optimismo con cautela, y considera que seguirá siendo la economía con mayor crecimiento, con una aceleración moderada impulsada por recortes de tipos.

La gestora ve riesgo en la ralentización del crecimiento mundial

En lo que respecta a las divisas, Invesco cree que continuará el debilitamiento del dólar favoreciendo los activos de mercados emergentes y ligados a materias primas.

Entre los riesgos para este escenario que ve la gestora se encuentran la ralentización del crecimiento mundial, una subida de la inflación; que los partidos más extremistas de Alemania y Francia obtengan más poder, lo que provocaría una debilidad del euro frente al dólar, o mayores avances en la monetización de la IA, que favorecería también al dólar.

En el caso de la IA, Invesco cree que la inversión en estas compañías puede continuar, pero el impulso debería estar más ligado al crecimiento de los beneficios y no por la escalada de las valoraciones

Otros de los factores negativos que Invesco ha estimado es una fuerte restricción por parte de China del suministro de tierras raras o una crisis del petróleo.

En relación con el crédito privado, la gestora cree que sigue siendo una opción atractiva para quienes buscan diversas fuentes de ingresos más allá del crédito tradicional.