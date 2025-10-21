Iris Ventures levanta 100 millones para su nuevo fondo centrado en consumo, bienestar y longevidad

La gestora barcelonesa Iris Ventures ha logrado captar cerca de 100 millones de euros en apenas dos meses para su nuevo vehículo de inversión, Iris Fund II, con el que busca consolidarse como referente europeo en el ámbito del consumo innovador, la belleza, el bienestar y la longevidad.

Su fundadora y socia directora, Montse Suárez, explica que la estrategia del fondo se aleja deliberadamente de las tendencias tecnológicas dominantes, como la inteligencia artificial o el deep tech, para centrarse en sectores más ligados a la transformación del estilo de vida y las nuevas generaciones de consumidores. “El objetivo es alcanzar los 200 millones de euros en el próximo año. Existen grandes oportunidades tanto en Europa como en Estados Unidos, y confiamos en mantener el apoyo de importantes patrimonios familiares vinculados a estos sectores”, señaló Suárez.

El fondo de Iris Venture elevará el ticket medio de inversión

El nuevo fondo es el segundo vehículo de inversión lanzado por Iris Ventures, tras el éxito del primero, creado en 2021 bajo el paraguas de AltamarCAM Partners y dotado también con 100 millones de euros. En esta ocasión, la gestora ha obtenido autorización directa de la CNMV y operará de forma independiente.

Iris Fund II elevará el ticket medio de inversión, situándolo entre 5 y 20 millones de euros por compañía, con la previsión de realizar entre 12 y 15 operaciones durante los próximos cuatro años. El 80% de las inversiones se destinará a empresas europeas y el resto a estadounidenses. Las participadas serán startups en fase de expansión (scale-ups), en las que la gestora planea liderar rondas de ampliación de capital, acompañarlas durante unos cinco años e incorporar dos representantes en sus consejos de administración. El objetivo final es multiplicar por cuatro o cinco veces el valor de la inversión inicial.

Hasta ahora, Iris Ventures ha completado 13 inversiones, entre ellas cuatro startups españolas destacadas: Essentialist, Vicio, Olistic y Superlativa. La firma tiene previsto cerrar en los próximos meses la última operación correspondiente a su primer fondo, poniendo fin a su fase de inversión inicial antes de centrarse de lleno en el despliegue del Iris Fund II.