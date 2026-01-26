Janus Henderson refuerza su negocio de carteras modelo con la compra de Richard Bernstein Advisors

Janus Henderson Group ha alcanzado un acuerdo definitivo para hacerse con el 100% de Richard Bernstein Advisors (RBA), una firma de inversión multiactivo con enfoque macro y basada en la investigación. El cierre de la transacción está previsto para el segundo trimestre de 2026 y permitirá a Janus Henderson consolidarse como uno de los actores de referencia en el ámbito de las carteras modelo y las cuentas de gestión separada (SMA). En el contexto de la operación, iM Global Partner ha comunicado que traspasará su participación en RBA a Janus Henderson Group.

RBA fue fundada en 2009 por Richard Bernstein y tiene su sede en Nueva York. La gestora se centra en estrategias de inversión de largo plazo que integran análisis macroeconómico de enfoque top down con la construcción de carteras apoyada en modelos cuantitativos. Actualmente gestiona en torno a 20.000 millones de dólares en activos. Su fundador acumula más de cuatro décadas de trayectoria en Wall Street y desempeñó, entre otros cargos, el de estratega jefe de inversiones en Merrill Lynch & Co.

Con esta adquisición, Janus Henderson busca reforzar de forma significativa su posicionamiento en el mercado de carteras modelo y SMA. Tras completarse la integración, el grupo pasará a situarse entre los diez mayores proveedores de carteras modelo en Norteamérica. Asimismo, la firma destaca que la experiencia de RBA en la distribución de este tipo de soluciones contribuirá a ampliar las capacidades comerciales de Janus Henderson, especialmente en grandes redes bancarias y entre asesores de inversión registrados (RIA).