Jesús Julio Carnero, Padrino de la Vendimia de Dehesa de los Canónigos

El consejero de Agricultura de la Junta de Castilla y Leó, Jesús Julio Carnero, es el Padrino de Vendimia 2019 de la bodega Dehesa de los Canónigos. El político zamorano, amigo de la Familia Sanz Cid, tomó hoy el testigo del arquitecto y humanista Paco Somoza, Padrino de Vendimia en 2018.

PUBLICIDAD

El director general de Dehesa de los Canónigo, Iván Sanz, explicó que durante toda su trayectoria Jesús Julio Carnero ha hecho una “defensa a ultranza de nuestras tradiciones y, sobre todo, del campo de Castilla y León, con ahínco y acierto”.

El acto de nombramiento de Padrino de Vendimia se celebró hoy en la bodega Dehesa de los Canónigos, donde Carnero recibió una barrica de vino que saldrá al mercado en formato subasta privada una vez esté embotellado y en su momento óptimo de consumo. El vino será una edición especial de Solideo y los fondos de dicha venta irán destinados a una asociación benéfica escogida por el propio Padrino.

En esta ocasión, el consejero de Agricultura anunció que la organización elegida es Cruz Roja Valladolid. Asimismo, fue obsequiado con una escultura creada especialmente para la ocasión por el artista Julio Galán: ‘Morfología de una uva’.

PUBLICIDAD

Jesús Julio Carnero comenzó su intervención recordando el momento, hace un año y medio, en el que Iván Sanz le propuso ser Padrino de Vendimia 2019 y le explicó que la motivación de esta elección se debe exclusivamente a la relación personal con Dehesa de los Canónigos y, sobre todo, a su compromiso demostrado con la agricultura.

“En Dehesa de de los Canónigos hay terroir, pero hay algo más”, continuó Carnero, quien, parafraseando a Miguel Delibes, afirmó que “aquí hay fijeza, hay consistencia, hay una continuidad añada tras añada, no hay modas». «Os conozco desde siempre y la primera vez que entré en la bodega me di cuenta que lo importante no es el vino; sois símbolo de familia, de lo entrañable, de amor y emoción”.

Por su parte, el Padrino de Padrinos, Pepe Ribagorda (primer Padrino de Vendimia) no dudo en exaltar Dehesa de los Canónigos por “la calidad humana y el talento que representa esta casa”.