JP Morgan AM ve un escenario favorable para los activos de riesgo

En un contexto marcado por la expectativa de bajadas de tipos de interés y la incertidumbre derivada de los nuevos aranceles y su impacto sobre el crecimiento global, JP Morgan Asset Management ha actualizado su visión de mercado para los próximos meses. La gestora mantiene un enfoque constructivo hacia los activos de riesgo y considera que las mejores oportunidades ya no se limitan al mercado estadounidense, que ha liderado las rentabilidades en los últimos años.

Según Lucía Gutiérrez-Mellado, directora de Estrategia de JP Morgan AM para España y Portugal, la clave para obtener rentabilidad sigue siendo mantener la inversión y diversificar. “Este año ha estado lleno de incertidumbre y con muchas tentaciones de vender en los momentos difíciles, pero una vez más se demuestra que estar invertido acaba compensando”, subraya.

La entidad destaca el buen comportamiento de los mercados globales a lo largo del año, pese a las tensiones geopolíticas y comerciales. En particular, los mercados emergentes han ofrecido un rendimiento superior en el último trimestre, impulsados por el repunte del sector tecnológico chino, cuyo índice acumula una subida del 40% en el año, y por el avance del mercado japonés, beneficiado por la debilidad del yen y el crecimiento de las exportaciones.

Por su parte, Estados Unidos continúa mostrando sólidos resultados empresariales, mientras que Europa se ha quedado algo rezagada tras un comienzo de ejercicio positivo.

Con esta visión, JP Morgan AM insiste en la importancia de mantener posiciones en renta variable y activos de riesgo dentro de una cartera bien diversificada, aprovechando las oportunidades globales que ofrecen los distintos mercados en esta nueva fase del ciclo económico.