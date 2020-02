La Audiencia confirma la absolución de Igea por amenazas leves

La Audiencia Provincial de Valladolid ha confirmado la absolución del vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, de un delito leve de amenazas, por el que había sido denunciado por Borja Collantes, otro miembro de Ciudadanos, y ordena archivar la causa abierta en el Juzgado de Instrucción número cinco de la ciudad, según informaron hoy fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).

PUBLICIDAD

Contra esta sentencia no cabe la interposición de recurso alguno, por lo que se cierra el proceso judicial, del que Francisco Igea sale absuelto. El magistrado Ángel Santiago Martínez avala que “no han quedado suficientemente esclarecidas las circunstancias en las que se produjeron los hechos”, por lo que se procedió a la absolución del denunciado.

Al respecto, la sentencia argumenta que el recurrente no pidió la anulación de la anterior y que en ningún caso se puede condenar al acusado una vez que en primera instancia resultó absuelto. También explica que el recurso no defiende que la sentencia del juzgado de Valladolid careciera de motivación, que no fuera “racional”, que se apartara de las máximas de experiencia o no se hubieran razonado de forma suficiente las pruebas practicadas.

“Por el hecho de que la parte no comparta la valoración de la prueba personal que de manera minuciosa se efectúa por la juzgadora de instancia en su sentencia, y pretenda que prevalezca la suya propia, ello no quiere decir que nos encontremos ante la insuficiencia o la falta de racionalidad en la motivación fáctica, el apartamiento manifiesto de las máximas de experiencia o la omisión de todo razonamiento sobre alguna o algunas de las pruebas practicadas que pudieran tener relevancia”, explica la sentencia, que no impone las costas al recurrente.

PUBLICIDAD

Hechos

Los hechos se remontan al mes de marzo del pasado año, en la campaña de primarias convocadas por Ciudadanos para elegir candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, proceso que tuvo como aspirantes al propio Igea y a la expresidenta de las Cortes y exdirigente del Partido Popular Silvia Clemente, que contó con el respaldo de la dirección nacional de Cs.

Justo antes de la votación de unas primarias en las que acabarían detectándose una serie de irregularidades que hicieron que el resultado inicial que daba como ganadora a Silvia Clemente tuviera que ser corregido en favor de Igea, se produjo una discusión entre el ahora vicepresidente de la Junta y Borja Collantes, colaborador del área de comunicación de la candidatura de Clemente.

Según recogía la denuncia, el enfrentamiento tuvo lugar en una calle cercana al Ayuntamiento de Valladolid y en presencia de otro miembro del Ciudadanos que, en principio, ha sido llamado a declarar en como testigo por parte del denunciante. Collantes aseguró que Igea le dijo: “La próxima vez que hables de mi familia te reviento la cabeza”, a la vez que le puso el dedo índice entre las cejas, supuesto que Igea ha negado en varias ocasiones.