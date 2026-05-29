La Embajada de Colombia en España y la UNAD Unión Europea impulsan programa de 150 ayudas al estudio para colombianos residentes en España

La Embajada de Colombia en España y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD Unión Europea avanzan en la alianza de cooperación académica con el “Programa de Ayudas al Estudio”, una iniciativa conjunta orientada a fortalecer las oportunidades de formación académica, profesional y lingüística de la comunidad colombiana residente en España.



El programa contempla un total de 150 ayudas educativas, distribuidas entre cursos de competencias profesionales y programas de formación en lenguas extranjeras, con el objetivo de facilitar el acceso a educación flexible, de calidad y con proyección internacional.

El Programa de Ayudas al Estudio contempla diferentes modalidades de apoyo académico correspondientes al 100%, 50%, 30% y 20% del valor de los programas formativos. Las ayudas serán adjudicadas de acuerdo con el orden de inscripción y los criterios establecidos en la convocatoria. Los programas cuentan con una doble

certificación, válida tanto en Colombia (por la UNAD) como en España (por EUDE y por la Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón), fortaleciendo así el perfil académico y profesional de los participantes en contextos nacionales e internacionales.

Los cursos estarán enfocados en áreas altamente demandadas por el mercado laboral español y europeo, entre ellas marketing digital, liderazgo, innovación, narrativas digitales, Big Data, desarrollo web, gestión organizacional y formación en idiomas como inglés, francés, italiano, mandarín, portugués y catalán.

La propuesta se desarrolla bajo el modelo de educación virtual y flexible de la UNAD, institución pública colombiana reconocida por su liderazgo en educación a distancia y transformación digital, con más de 380.000 estudiantes y presencia internacional.

Asimismo, la UNAD Unión Europea ha consolidado durante los últimos años una importante labor de acompañamiento académico a los colombianos residentes en Europa, formando a más de 3.000 connacionales mediante programas oficiales, tecnológicos, de lenguas y cursos de formación continua desarrollados en alianza con universidades e instituciones europeas.

En este contexto, el 28 de mayo de 2026 el Excmo. Embajador de Colombia en España, D. Eduardo Ávila Navarrete y el Sr. Rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD, Dr. Jaime Alberto Leal Afanador, sostuvieron un encuentro protocolario en Madrid, en el marco de la agenda institucional orientada al

fortalecimiento de iniciativas de cooperación académica y educativa para la comunidad colombiana residente en España. Durante la jornada se dio a conocer el alcance del Programa de Ayudas al Estudio y las acciones conjuntas previstas para su desarrollo.

Las personas interesadas en acceder al Programa de Ayudas al Estudio podrán realizar su proceso de inscripción entre el 1 y el 17 de julio de 2026.

Como parte del proceso de socialización y acompañamiento a la comunidad colombiana residente en España, el próximo 26 de junio se desarrollará por parte de la UNAD una sesión informativa virtual en la que se dará a conocer el alcance del Programa, las modalidades de ayudas disponibles, la oferta formativa y el procedimiento de inscripción. Las personas interesadas podrán inscribirse en el siguiente enlace: https://unad-ue.es/programa-de-ayudas-2026/