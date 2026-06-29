La Fundación de Trabajadores de ElPozo Alimentación concede 30.000 euros en ayudas sociales

La Fundación de Trabajadores de ElPozo Alimentación ha destinado 30.000 euros a apoyar proyectos con fines sociales impulsados por 15 asociaciones y entidades sin ánimo de lucro de la Región de Murcia. Estas ayudas suponen el 15 por ciento del presupuesto anual de la Fundación.

La convocatoria, que se celebra cada año con el apoyo de los trabajadores, tiene como objetivo reconocer y reforzar la labor de aquellas asociaciones comprometidas con las necesidades reales de la sociedad.

Las entidades beneficiarias en la convocatoria de 2026 han sido: Proyecto Hombre (Fundación Solidaridad y Reinserción), Asociación Creciendo Juntos, d’Genes, Asociación de Enfermedades Raras, ADIFAM (Asociación de Familias por la Diversidad), Fundación Francisco Munuera Martínez, ANCAP (Asociación de Cáncer de Próstata), Hermanitas de los Pobres y Asociación Mi Princesa Rett.

También han recibido esta ayuda Cáritas Interparroquial de Alhama, Asociación Prosuaces Las Flotas, AMDEM (Asociación Murciana de Esclerosis Múltiple), ADIRMU (Asociación de Diabetes de la Región de Murcia), ASLEP (Asociación Lorquina de Personas con Parkinson), la Federación Salud Mental Región de Murcia y la Asociación Pupaclown, por sus distintos proyectos.

La Fundación de Trabajadores, una de las más numerosas de España, se constituyó en 2008 y está integrada por más de 5.000 empleados de ElPozo Alimentación y de Grupo Fuertes. Agrupa al 95 % de la plantilla y se financia mediante aportaciones conjuntas de los trabajadores y de la empresa, al 50 por ciento.