LandCo refuerza su compromiso con Cataluña y presenta su cartera de suelos y promociones enThe District

LandCo, compañía del Grupo Santander especializada en gestión, transformación y promoción inmobiliaria, estará presente esta semana en The District, el principal evento internacional del sector inmobiliario en Barcelona. La compañía acude con stand propio y una amplia representación de su equipo para mostrar su oferta en Cataluña, una de sus áreas estratégicas de actuación.

Vivienda de calidad en Cataluña

LandCo cuenta con un sólido portfolio residencial en Cataluña, con promociones en marcha en Barcelona, Girona y Lleida. Entre ellas destacan proyectos en Santa Coloma de Gramanet y en el barrio barcelonés de Trinitat Vella, donde la compañía está desarrollando viviendas de diseño contemporáneo con terrazas amplias y zonas comunes innovadoras. También en Terrassa, LandCo impulsa la promoción Can Colomer, una urbanización privada con piscina, áreas ajardinadas y espacios de juego infantil.

En el Penedès, la compañía ha lanzado recientemente la promoción Villafranca I y II, con viviendas modernas y versátiles, mientras que en Girona y Lleida avanza con proyectos consolidados: en Platja d’Aro, prácticamente vendido, y en la capital ilerdense, con las últimas viviendas llave en mano disponibles. En total, LandCo suma más de 250 viviendas en distintas fases de comercialización y entrega en la comunidad.

Suelos estratégicos

Además de su actividad promotora, LandCo gestiona una cartera significativa de suelos en Cataluña. En Barcelona, destacan proyectos de gran envergadura como el ámbito de Can Marcet, en Terrassa, con capacidad para centenares de viviendas, y el desarrollo de Montmeló, donde ya se han iniciado las obras para promover tanto vivienda libre como protegida.

En Tarragona, la compañía avanza en distintos municipios con suelos residenciales destinados a vivienda unifamiliar en Cunit y Torredembarra, así como con suelos industriales en Reus y parcelas residenciales en Montroig del Camp. Estos activos, junto con otros en la provincia de Barcelona, consolidan a Cataluña como uno de los mercados clave de LandCo.

Creando valor desde el suelo

Desde su creación en 2019, LandCo ha transformado más de 4.000 activos procedentes del Banco Santander y hoy gestiona una cartera de 10.000 suelos en España y Portugal, además de más de 2.500 viviendas en promoción activa. Su modelo integral, que combina la gestión de suelo con el desarrollo inmobiliario, refuerza su papel como socio de referencia en el sector.

“Cataluña es un mercado clave para LandCo, tanto en la promoción de viviendas como en la gestión de suelo. Nuestra presencia en The District es una oportunidad para mostrar la solidez de nuestro portfolio y nuestra capacidad de crear valor desde el suelo hasta la entrega de la vivienda”, señala Alberto Quemada, CEO de LandCo.