Las Muns y Garden Gourmet se unen por el Veganuary y lanzan una nueva empanadahecha con Vuna y masa de alga wakame

Con la llegada de enero y el movimiento global Veganuary, que anima a seguir una alimentación vegetal durante el primer mes del año, Las Muns anuncia su colaboración estratégica con Garden Gourmet, la marca de alternativas vegetales líder del mercado europeo. El resultado es el lanzamiento de Tüna, una empanada 100% vegetal, elaborada con Vuna como ingrediente principal, que fusiona la herencia culinaria de Galicia y Argentina con la innovación alimentaria más puntera.

La cadena de empanadas de autor presenta una receta inspirada en la tradición gallega y elaborada con Vuna, la alternativa vegana al atún de Garden Gourmet, en línea con las nuevas tendencias en alimentación.

Un puente entre la tradición y el mar

La receta de la nueva empanada tiene un fuerte componente emocional. Está inspirada en las recetas de los bisabuelos gallegos que emigraron a Argentina, llevando consigo la cultura de los sabores del mar.

«Hemos diseñado una empanada de mar al mejor estilo gallego, pero totalmente vegana. Es un homenaje a nuestros antepasados y un agradecimiento por la tradición que nos legaron«, explica Diego Rojas, el Chef de Las Muns. La base del éxito reside en un sofrito lento de cebollas, pimientos rojos y tomates, cuya cocción prolongada aporta la intensidad de sabor característica de la empanada de atún clásica, pero utilizando Vuna. La alternativa vegetal al atún de Garden Gourmet tiene un alto contenido de proteínas, es fuente de fibra y es tan versátil que da el toque perfecto a esta nueva empanada.

“La nueva empanada de Las Muns, elaborada con Vuna, es la opción perfecta para disfrutar de uno de los productos favoritos de Garden Gourmet, también fuera de casa. Los consumidores podrán disfrutar,en cualquier momento y lugar, de un tentempié delicioso, hecho con ingredientes de calidad, de origen vegetal y sin renunciar al sabor”, destaca Cristina Herraiz, responsable de marketing de Nestlé Professional, la división dedicada a comercializar alimentos y bebidas para Fuera del Hogar de Nestlé.



Innovación visual y sensorial: la masa de alga wakame

Tras un exitoso debut como edición limitada en el festival de música Primavera Sound, celebrado el pasado mes de junio en Barcelona, la empanada Tüna llega ahora a las tiendas de Las Muns con una evolución técnica sorprendente: su masa.

La gran innovación reside en su masa: una textura crocante y visualmente rompedora, gracias a la incorporación de trozos de alga wakame.

La gran novedad de este lanzamiento es la incorporación de trozos de alga wakame en la masa. Esta innovación no solo ofrece una estética visual espectacular y diferenciadora, sino que aporta una textura crocante única y potencia el «aroma a océano» en cada bocado. Es una experiencia sensorial completa que invita al consumidor a sumergirse en los sabores del mar sin necesidad de productos de origen animal.

Compromiso con el Veganuary

Con este lanzamiento, Las Muns refuerza su posicionamiento como marca capaz de innovar en el sector del fast-good, demostrando que el producto artesanal y el sabor tradicional no están reñidos con las nuevas tendencias de consumo sostenible. Tüna estará disponible en los establecimientos de la cadena a partir del 26 de enero, invitando a todos —veganos o no— a descubrir su sorprendente y delicioso sabor.