Leverage Shares lanza los únicos ETPs 5x sobre el DAX de Europa y reduce a 0% la comisión de su ETP de Semiconductores

Leverage Shares, el mayor emisor de ETPs sobre acciones individuales de Europa¹, ha lanzado los únicos ETPs 5x largo y -5x corto sobre el DAX disponibles en Europa², que cotizan desde ayer, 16 de julio. El lanzamiento se acompaña de una gama reajustada de ETPs 3x sobre índices —Nasdaq-100® y S&P 500— y de una estrategia 3x de semiconductores de gestión activa con una comisión de estructuración del 0%.

Con este lanzamiento, la gama de ETPs apalancados sobre índices de la firma alcanza los 14 productos, que cubren seis grandes índices de referencia —DAX, Nasdaq-100®, S&P 500, FTSE 100, FTSE MIB y EURO STOXX 50— y completa su cobertura 5x de los principales índices bursátiles europeos, mientras que las gamas del Nasdaq-100 y del S&P 500 ofrecen ahora escalas completas de apalancamiento de 3x a 5x.

Tras consolidar su liderazgo en ETPs sobre acciones individuales, Leverage Shares aspira a la misma posición en productos apalancados sobre índices. Los ETPs sobre índices emplean estrategias de réplica directa del índice y solicitarán su admisión a cotización en Euronext Milán tras el lanzamiento.

Aspectos destacados de los productos

DAX : 5x Largo y -5x Corto sobre el DAX — los ETPs con mayor apalancamiento disponibles sobre el índice de referencia alemán

: 5x Largo y -5x Corto sobre el DAX — los ETPs con mayor apalancamiento disponibles sobre el índice de referencia alemán Nasdaq-100 : el 3x Largo Nasdaq 100 se une a los ETPs 5x largo y -5x corto sobre el Nasdaq-100 ya existentes, completando una escala de apalancamiento íntegra sobre el índice que impulsa el ciclo tecnológico estadounidense

: el 3x Largo Nasdaq 100 se une a los ETPs 5x largo y -5x corto sobre el Nasdaq-100 ya existentes, completando una escala de apalancamiento íntegra sobre el índice que impulsa el ciclo tecnológico estadounidense S&P 500: el 3x Largo S&P 500 se suma al par existente de 5x largo y -5x corto sobre el S&P 500, ofreciendo a los traders una exposición graduada al gran índice de referencia estadounidense

Leverage Shares también redefine la exposición apalancada a los semiconductores con una estructura más limpia y eficiente. El ETP mejorado 3x Largo Semiconductores invierte ahora directamente en una cesta seleccionada de ETPs 3x sobre valores individuales de semiconductores, ofreciendo una exposición más pura y focalizada a los líderes mundiales del sector de los chips en computación para IA, fundición (foundry), litografía, memoria, analógicos y equipamiento avanzado. Esta nueva construcción elimina capas de comisiones y reduce la comisión de gestión al 0% (rebajando el coste total frente a la versión anterior)³, al tiempo que amplía la huella geográfica más allá de una asignación centrada en EE. UU. para incluir a campeones globales como Samsung y SK Hynix.

Esta nueva estrategia 3x complementa el ETP 4x Largo Semiconductores de la firma, que replica el índice NYSE Semiconductor y ofrece un enfoque amplio con mayor apalancamiento. Juntos, los dos productos permiten a los inversores elegir entre una cartera seleccionada de innovadores globales y una metodología de índice sistemática con un factor de apalancamiento superior para expresar convicción en las tecnologías de semiconductores que impulsarán la próxima década de IA y computación de alto rendimiento.

# Nombre ISIN TER LSE (USD) LSE (GBx) LSE (EUR) Xetra (EUR) Euronext AMS (EUR) ETPs apalancados e inversos sobre índices Mercado amplio 1 Leverage Shares 5x Long DAX ETP Securities XS2472331995 0,75% DAX3 3DAX 3DXE 3DAX — 2 Leverage Shares -5x Short DAX ETP Securities XS2472332290 0,75% DAXS SDAX SGYE SGYE — 3 Leverage Shares 3x Long Nasdaq 100 ETP Securities XS2472197065 0,75% QQL3 3QQQ 3QQE QQL3 — 4 Leverage Shares 3x Long S&P 500 ETP Securities XS2472197149 0,75% SPY3 3SPY 3SYE SPL — Sectores y temáticas 5 Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities XS2399367502 0,00% SMH3 3SMH SM3E 3SIC 3SMH

Impulso récord detrás de la apuesta por los índices

Leverage Shares afronta esta nueva fase desde una posición de fortaleza:

Volumen de negociación mensual récord de 2.570 millones de USD en junio de 2026, un 66% más interanual — el mejor mes de la historia de la firma

Entradas netas récord de 126,4 millones de USD en junio, que elevan los flujos netos del primer semestre de 2026 a +135 millones de USD

Activos bajo gestión (AUM) de 1.510 millones de USD, un 19% más interanual, tras el máximo de 1.610 millones de USD alcanzado en mayo de 2026

Borsa Italiana es ya el mayor centro de negociación de la firma fuera de Londres, con un volumen de negociación en junio un 70% superior al del año anterior

«Con los activos globales en ETPs apalancados en máximos históricos y un componente de apalancamiento en uno de cada tres nuevos lanzamientos de ETFs, esta demanda es estructural», afirmó Ignacio Vacchiano, responsable en España de Leverage Shares. «Estamos aquí para ofrecer a los clientes más herramientas sobre los subyacentes que ya negocian, en un envoltorio que conocen y en el que confían.»

Los ETPs cotizan en USD, GBx y EUR en la Bolsa de Londres (London Stock Exchange), Xetra y Euronext Ámsterdam, y está prevista su admisión a cotización en Euronext Milán.

Acerca de Leverage Shares

Leverage Shares es el pionero y mayor emisor de ETPs sobre acciones individuales de Europa¹. Galardonada como Mejor Proveedor de ETPs (ADVFN, 2021) y Mejor Emisor de ETFs Apalancados e Inversos, 100M–1.000M USD (ETF Express Europe, 2026), la compañía cuenta con más de 250He ETPs que ofrecen exposición tanto apalancada como no apalancada a acciones individuales, ETFs y materias primas. Sus principales líneas de negocio incluyen:

ETPs Apalancados e Inversos – la gama más amplia de productos apalancados sobre acciones individuales de Europa.

– la gama más amplia de productos apalancados sobre acciones individuales de Europa. IncomeShares – los primeros ETPs de rentas basados en opciones de la UE sobre acciones individuales, materias primas e índices.

– los primeros ETPs de rentas basados en opciones de la UE sobre acciones individuales, materias primas e índices. Soluciones White Label – una plataforma para que terceros lancen sus propios ETPs con su propia marca.

El Folleto de Base (Base Prospectus) de Leverage Shares ha sido aprobado por el Banco Central de Irlanda, como autoridad competente en virtud del Reglamento (UE) 2017/1129, y por la Financial Conduct Authority de conformidad con las normas del manual Prospectus Rules: Admission to Trading on a Regulated Market, elaborado en ejercicio de sus facultades normativas conforme a las Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024.

Para más información, visite leverageshares.com/en-eu/

1. Fuente: Leverage Shares, por activos bajo gestión (AUM), a 30 de junio de 2026.

2. Fuente: análisis de Leverage Shares de los emisores europeos de ETPs apalancados, a 14 de julio de 2026. Incluye ETFs, ETCs y ETNs admitidos a cotización en los principales mercados regulados europeos, incluidos Xetra, la Bolsa de Londres (London Stock Exchange) y Euronext.

3. Tenga en cuenta que los componentes del ETP 3x Long Semiconductors siguen soportando comisiones de gestión del 0,75%.