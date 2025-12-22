Los distintos tipos de Productos Cotizados

¿Alguna vez has tenido el gusanillo de invertir, pero finalmente no lo has hecho por desconocimiento o miedo a malos resultados? O, ¿alguna vez has tenido una convicción de inversión que no supiste cómo aprovechar? Estos pensamientos son, por regla general, lo normal entre la mayoría de las personas interesadas en los mercados. Entre los instrumentos que se postulan como la opción de mayor interés para iniciarse en este universo, destacan los Productos Cotizados. Su gran ventaja es la versatilidad, permiten tanto diversificar carteras como aprovechar las oportunidades con mayor precisión y eficiencia.

El origen de estos productos se remonta a principios de los años 90, cuando muchos bancos de inversión lanzaron nuevas soluciones para atraer a más inversores a los mercados. La idea era crear opciones financieras innovadoras con perfiles de rentabilidad atractivos, basadas en todo tipo de activos, como acciones, índices, materias primas, divisas y todo tipo de fondos.

Los Productos Cotizados constituyen una excelente solución para beneficiarse del dinamismo de los mercados, ofreciendo perfiles de riesgo y rentabilidad que pueden adaptarse a cada persona y sus intereses de una manera eficiente. La clave para aprovechar estas oportunidades no es otra que formarse y entender con el tiempo el funcionamiento de cada herramienta.

Para ello, durante los últimos tres meses, todos los miércoles de 17:45 a 18:00, Helio da Silva Claudio, responsable de Distribución Productos Cotizados en Société Générale ha hablado con Javier García Viviani para presentar la amplia gama de Productos Cotizados, explicar su funcionalidad y ofrecer ejemplos prácticos sobre cómo utilizarlos.

En este artículo, vamos a resumir todos estos productos, que se pueden dividir en dos grandes familias: los Productos Cotizados de inversión y los Productos Cotizados apalancados.

Productos Cotizados de inversión

Estos productos no usan apalancamiento por lo que están pensados para aquellos que buscan un equilibrio entre seguridad y rendimiento. Por eso, se suelen usar para horizontes más a largo plazo, porqué las fluctuaciones a corto plazo del mercado tienen poco impacto en el valor a largo plazo del producto.

Entre ellos existen los siguientes productos:

Certificados de Capital Protegido (CCP): los CCP garantizan la devolución del capital nominal al vencimiento, independientemente de cómo se comporte el activo subyacente. Adicionalmente, incluyen una parte participativa que está vinculada al rendimiento del activo subyacente. Son una opción más conservadora que permite a los inversores participar en el crecimiento del mercado con un riesgo limitado de su capital inicial.

Reverse Convertible Bonds (RCB): los RCBs ofrecen cupones atractivos, mayores que los normales encontrados en los mercados de renta fija, pero a cambio, si el activo subyacente acaba al vencimiento por debajo del precio de ejercicio, el inversor participa en las pérdidas y recibe el nominal en acciones a valor de mercado. Son una mezcla entre un bono y una acción.

Bonus Warrants: estos otorgan al vencimiento una cantidad predeterminada (bonus) si el activo subyacente se mantiene por encima de una barrera por lo que, se pueden obtener beneficios muy atractivos. Pero si el activo subyacente alcanza la barrera en cualquier momento, este bonus se cancela y los inversores participan 1:1 en la evolución del precio del activo subyacente.

Certificados Tracker: posiblemente los productos más sencillos de entender. Estos permiten una participación 1:1 en los movimientos de los activos subyacentes sin fecha de vencimiento. En el caso de que el activo subyacente aumente un 1%, el precio del Certificado Tracker también aumentará un 1% y si el activo subyacente baja en un 1%, el precio del Certificado Tracker caerá en el mismo porcentaje. Estos son especialmente útiles para invertir en índices que siguen temáticas o sectores, ya sean certificados de CO2, el metaverso, uranio o muchos más.

Productos Cotizados apalancados

Por otro lado, estos productos, como bien indica su nombre, sí usan apalancamiento, por lo que, están diseñados para estrategias activas de mayor riesgo. Estos se utilizan en estrategias a corto plazo (p. ej. para el trading).

Entre ellos existen los siguientes productos:

Warrants tradicionales: los Warrantstradicionales ofrecen el derecho -pero no la obligación-, de comprar (Call) o vender (Put) un activo subyacente a un precio determinado en una fecha futura. A diferencia de los Turbos, los Warrantstradicionales no tienen barrera de knockout y no vencen anticipadamente.

Turbo Warrants: losTurbos permiten a los inversores beneficiarse de movimientos en el precio de un activo subyacente, ya sea al alza o a la baja. Su principal característica es que tiene una barrera de knockout que protege el montante de financiación aplicado al producto. Existen Turbos con fecha de vencimiento (Classic) y sin fecha de vencimiento (Ilimitados). En un evento de knockout, los Turbosvencen anticipadamente.

Multi Warrants: los Multis mantienen un apalancamiento constante diario. Por ejemplo, si el activo subyacente sube un 1%, un Multi X5 alcista tendrá un incremento del 5%. Este apalancamiento diario implica que estos productos cuentan con ajustes diarios para poder mantener este nivel de financiación constante, que puede resultar en pérdidas significativas si se mantienen a largo plazo.

Inline Warrants: por último, los Inline ofrecen la oportunidad de cobrar un importe fijo si el precio del activo subyacente se mantiene dentro de un rango predefinido hasta el vencimiento. Estos son ideales para mercados estables donde se anticipan movimientos laterales del precio.

En este sentido, los Productos Cotizados pueden parecer algo complejos, pero en realidad suponen una puerta abierta para invertir con mayor libertad y flexibilidad. Pero, como ya se ha dicho anteriormente, es necesario entender bien estos productos. Société Générale ha puesto a disposición del inversor herramientas para aprender a utilizar estos productos. Entre ellos destacan Warren, webinarios, o la página de Société Générale donde se explican los conceptos con ejemplos.

Société Générale emite nuevos Productos Cotizados todos los días y los pone a disposición del inversor para su compra a través de dos mercados: en bolsa y Over The Counter (OTC) a través de DEGIRO, Renta4 y Trade Republic. Y lo más interesante: si un inversor necesita un producto sobre un activo subyacente específico o con características concretas, puede solicitarlo mandando un correo a [email protected] o llamando a +49 697174825 (disponible de 9:00 a 18:00 CET).

La inversión en Productos Cotizados requiere una vigilancia constante de la posición. Los Productos Cotizados comportan un alto riesgo si no se gestionan adecuadamente. Existe la posibilidad de que el inversor pierda la totalidad de su inversión. Antes de invertir, los inversores deben consultar el KID, el Folleto Base y las Condiciones Finales del producto disponibles en https://bolsa.societegenerale.es/.