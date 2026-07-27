Audi reduce sus previsiones para 2026, mientras se teme por futuro de planta en Alemania

El grupo alemán de vehículos de gama alta Audi, que incluye las marcas Audi, Bentley, Lamborghini y Ducati, ha revisado a la baja sus previsiones para 2026 al conocerse este lunes la reducción del beneficio neto en el primer semestre un 16,6 %, mientras se teme por el futuro de la planta de Neckarsulm (Alemania) por los planes de recorte de VW.

Audi ahora sólo prevé facturar entre 58.000 y 63.000 millones de euros (frente a los entre 63.000 y 68.000 millones con los que contaba todavía en el primer trimestre del año) y espera una rentabilidad operativa sobre las ventas entre el 5 y el 7 % (frente al tramo proyectado de entre 6 y el 8 %).

El motivo son la elevada incertidumbre económica alentada por la guerra en Oriente Medio, así como las caídas de ventas en EE.UU. (un 17 % menos en la primera mitad del año) por los aranceles y la elevada competencia en el mercado chino, donde también se facturó un 19,3 % menos.

Todo ello llevó a que el beneficio neto descendiese hasta los 1.123 millones de euros, frente a los 1.1346 millones de la primera mitad de 2025.

El grupo destacó que pese a los desafíos a los que se enfrenta, ha logrado mantener un beneficio operativo estable, que subió entre enero y junio hasta 1.122 millones de euros, un 3,2 % más que un año antes, gracias al declive de los costes de reestructuración, el mantenimiento de una disciplina de costes estricta y menos gastos relacionados con el cumplimiento de los objetivos de emisiones.

Modernizar Audi

Audi ya ha demostrado su «voluntad de cambiar» a través de «decisiones dolorosas» como el cierre de la planta de Bruselas y a través de «movimientos atrevidos» como la entrada en la Fórmula 1 o el lanzamiento de la marca AUDI exclusiva para China, declaró el consejero delegado Gernot Döllner.

«Estamos comprometidos a modernizar Audi», aseguró y señaló que esto se refleja en el hecho de que la cartera de modelos está más alineada que nunca con las necesidades de los clientes de cada región.

Así, el nuevo Q9, que será presentado a finales de este mes en Nueva York, fue desarrollado específicamente para ajustarse a las demandas de «espacio, excelencia técnica, calidad y seguridad» del mercado estadounidense, dijo, con el objetivo de fortalecer la posición del grupo en un mercado afectado por los aranceles impuestos por Washington.

Además, el grupo cifra sus esperanzas en el nuevo A2 e-tron que desvelará en otoño, con el que pretende completar su oferta con un primer modelo económico y compacto puramente eléctrico.

Planes de reestructuración

La junta directiva del grupo Volkswagen ha presentado al consejo de supervisión de Audi un «paquete integral de medidas» para «mejorar de forma sostenible la eficiencia y competitividad», como parte del plan estratégico para hacer frente a los crecientes riesgos externos, indicó además el fabricante, sin entrar en más detalles.

El viernes pasado el consorcio automovilístico alemán, el mayor fabricante de vehículos de Europa, había revelado que sus beneficios cayeron un 30,7 % en la primera mitad del año, lastrado sobre todo por la evolución del mercado chino.

Según publicó este lunes el diario económico Handelsblatt, los responsables de Audi están buscando la forma de evitar el cierre de la planta de Neckarsulm, cuyo futuro está cuestionado en el marco del programa de recorte del jefe de Volkswagen, Oliver Blume.

Una posibilidad, según sus fuentes, sería seguir reduciendo la producción de las 225.000 unidades actuales a 150.000 unidades, con lo que caería a la mitad respecto a 2019.

A principios de julio, el jefe de VW presentó al consejo de supervisión planes de recorte que podrían suponer la destrucción de entre 55.000 y 70.000 puestos de trabajo y el cierre de cuatro plantas en Alemania.