Volkswagen, con 100.000 empleos en el aire, gana el 31% menos en el primer semestre

El Grupo Volkswagen vio caer sus beneficios un 30,7 %, hasta los 3.103 millones de euros, en la primera mitad del año respecto al mismo periodo de 2025, informó este viernes el consorcio automovilístico, que tiene en marcha un plan de reducción de plantilla que afecta a 100.000 empleados e n todo el mundo.

La facturación de la compañía cayó en el primer semestre del año un 0,2 % respecto al mismo periodo del ejercicio pasado, hasta los 158.102 millones de euros, mientras que el resultado operativo o ebit bajó un 11,6 %, hasta los 5.931 millones.

En el segundo trimestre, los beneficios netos cayeron aún más respecto al mismo periodo de 2025, al experimentar una bajada de un 32,9 % hasta los 1.538 millones de euros, mientras que la facturación subió apenas un 2 % hasta los 82.444 millones.

El resultado operativo o ebit descendió un 9,5 %, hasta los 3.469 millones de euros.

La empresa reconoció «un entorno de mercado difícil» en el comunicado sobre sus resultados del primer semestre de 2026, aunque destacó que la facturación se mantuvo, «en gran medida, al mismo nivel» que en los primeros seis meses de 2025, cuando la compañía facturó 158.364 millones de euros.

Volkswagen ultima despidos de 100.000 trabajadores en todo el mundo

El Grupo Volkswagen, el mayor fabricante europeo de automóviles, tiene en marcha un plan de reducción de plantilla presentado en 2025 que afecta a 50.000 empleados, la mayoría de ellos en la marca Volkswagen (35.000) y el resto en Audi y Porsche.

Recientemente, el consejero delegado de la compañía, Oliver Blume, comentó en una entrevista interna de la intranet de la compañía a la que tuvo acceso la revista Der Spiegel que la firma valoraba mayores recortes, de hasta 50.000 empleos en todo el mundo.