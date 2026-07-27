AEDAS Homes, compañía de Neinor Group, empieza a construir su proyecto de viviendas en la isla de Zorrozaurre en Bilbao

AEDAS Homes, compañía de Neinor Group, plataforma residencial líder en España, continúa comenzando obras en País Vasco, donde ha iniciado la construcción de su proyecto en la isla de Zorrozaurre en Bilbao: Lyra. Esta promoción se suma a los tres residenciales que ya tenía en marcha: Gane y Mune, ambos en el municipio de Mungia; y Fiora, en Barakaldo. En total, AEDAS Homes está construyendo 192 viviendas en País Vasco, todas en Bizkaia.

“AEDAS Homes arranca la construcción, de la mano de la constructora Urbelan, de un proyecto residencial muy atractivo por su diseño y ubicación, abriéndose al futuro parte de la isla de Zorrozaurre”, remarca Mikel Fernández Goyenechea, Delegado Territorial de AEDAS Homes en Norte y responsable de la promoción, quien informa de que la entrega de las viviendas está prevista para el segundo semestre de 2028.

La exclusiva promoción Lyra acoge únicamente 24 viviendas de 2 y 3 dormitorios, todas con amplias terrazas orientadas al sur y vistas al parque central de Zorrozaurre, y se ubica en una localización excepcional en la zona central de la isla, junto a la ría y frente al barrio de Deusto. “AEDAS Homes ha diseñado un residencial de vanguardia que ofrece una nueva forma de vida que gira en torno al confort y a la luz natural en un entorno privilegiado con excelentes comunicaciones y que dispondrá de todos los servicios a un paso, como zonas verdes, áreas de ocio, centros educativos y sanitarios, etc.”, detalla el Delegado Territorial.

Mikel Fernández Goyenechea apunta que con esta promoción AEDAS Homes, de Neinor Group, da respuesta a una demanda muy sólida de vivienda nueva en Bilbao y en toda su área metropolitana. Y destaca su exitosa comercialización: “Lyra ya está vendida al 40%”. “Entre los clientes sobresalen, principalmente, parejas de mediana edad que ya poseen una vivienda y buscan otra que se adapta a sus necesidades actuales. Todas, atraídas por la ubicación y la calidad del proyecto en su conjunto, además de las amplias terrazas de las viviendas y su orientación al sur, abiertas al futuro parque central de Zorrozaurre”, especifica.

Compromiso sostenible

En este sentido, el Delegado Territorial de AEDAS Homes subraya que la demanda está valorando mucho el doble compromiso con el medioambiente y con el ahorro energético de Lyra, que alcanzará la máxima calificación energética a través de sistemas de eficiencia como la aerotermia para suelo radiante, fachadas que reducen el consumo energético o una regulación térmica inteligente en las viviendas. “Estas mejoras contribuirán a que el gasto energético sea mínimo y se ahorre en las facturas”, remarca.

A la venta en la oficina en el corazón de Bilbao

AEDAS Homes comercializa Lyra, como el resto de los proyectos en Bizkaia, en su innovadora oficina en el centro de Bilbao, en la calle Alameda de Rekalde número 26, en el barrio de Abando. Un espacio que cuenta con una superficie de 200 m2 y múltiples espacios como los rincones Ecoliving, destinado a sostenibilidad, o Select, para personalización, además de una sala de escucha activa o áreas de recreación de ambientes a modo de vivienda piloto