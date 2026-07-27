JARQUIL finaliza las 215 viviendas de alquiler asequible promovidas por Culmia en Valdebebas para el Ayuntamiento de Madrid

JARQUIL consolida su presencia en los desarrollos residenciales de la Comunidad de Madrid con la finalización de las obras de edificación del nuevo complejo de 215 viviendas en Valdebebas. El proyecto entra en su recta final con la llegada inminente de los inquilinos, prevista para dentro de una o dos semanas. La constructora ha asumido la ejecución de este moderno complejo residencial de la mano de la promotora Culmia, desarrollado en el marco del plan de vivienda asequible del Ayuntamiento de Madrid.

El conjunto residencial, distribuido en dos bloques de 13 plantas, cuenta con 215 viviendas, trasteros y 226 plazas de garaje. Destaca por sus zonas comunes, que incluyen piscina, gimnasio y áreas ajardinadas, ofreciendo interiores equipados y alta eficiencia energética.

José María Carretero, delegado de JARQUIL en Madrid, ha destacado la relevancia del proyecto: “Esta promoción representa una actuación especialmente significativa por su marcado componente social. Para JARQUIL ha supuesto la oportunidad de poner al servicio de Culmia toda nuestra experiencia en edificación residencial, manteniendo el compromiso de calidad, cumplimiento de plazos y rigor constructivo que caracteriza nuestra forma de trabajar desde hace más de cuarenta años”