Los fondos de inversión suman más de 14.200 millones en 2026

El patrimonio de los fondos de inversión ha aumentado en 14.222 millones de euros en lo que va de año, lo que representa un crecimiento del 3,2%. Este avance se explica a partes iguales por la revalorización de las carteras y por la entrada de nuevo capital en los productos de inversión.

Durante febrero, las suscripciones netas volvieron a situarse en terreno positivo y alcanzaron 3.663 millones de euros, elevando el acumulado de 2026 por encima de los 5.875 millones.

Entre las categorías con mayores captaciones destacaron los fondos de renta fija mixta euro, con 728 millones de euros, seguidos por los fondos de renta fija internacional, que sumaron 590 millones, y los de renta fija euro a largo plazo, con 487 millones. A ello se añadieron las entradas registradas en globales y mixtos internacionales, que en conjunto incorporaron 1.177 millones de euros.

En el lado contrario, los fondos monetarios concentraron los mayores reembolsos del mes, con salidas de 467 millones de euros, mientras que los fondos indexados registraron retiradas por 172 millones.

En términos relativos, los fondos de renta variable nacional fueron los que mostraron un mejor comportamiento, con un incremento patrimonial del 4,1%, favorecido por el buen tono de la bolsa española y por nuevas aportaciones de los partícipes.

Dentro de las grandes categorías, los fondos de renta variable internacional incrementaron su volumen en 2.165 millones de euros, respaldados tanto por la evolución positiva de los mercados bursátiles como por nuevas entradas de capital.