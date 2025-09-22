Los fondos de inversión toman posiciones en los estrenos bursátiles españoles

Los inversores minoristas en fondos de inversión llevan años sin poder acudir directamente a una salida a bolsa en España. Su única opción sigue siendo entrar en el mercado una vez las acciones ya cotizan o, de forma indirecta, a través de fondos de inversión que incluyen a las nuevas cotizadas en sus carteras. En los últimos dos años, firmas como Puig, HBX, Cirsa, Inmocemento o Cox han debutado en el parqué, aunque la mayoría de ellas cotiza actualmente por debajo de sus precios de estreno.

El caso más destacado es Puig, cuya capitalización bursátil ronda ahora los 8.000 millones de euros tras perder más de un 40% desde su debut en mayo de 2024. A pesar de ello, hasta 90 fondos españoles tienen exposición a la firma de premium beauty, incluidos Gesinter World Selection, Gesiuris Multigestion Trail Invest, Valentum Magno, SWM España Gestión Activa y Renta 4 Bolsa España. En algunos fondos globales, Puig llega a ser la tercera mayor posición, solo por detrás de gigantes como Alibaba y LVMH.

35 fondos españoles han tomado posiciones

El retroceso bursátil hasta los 14,2 euros por acción ha decepcionado tras la última presentación de resultados, aunque las casas de análisis mantienen la confianza: el consenso sitúa su valoración en 21,94 euros y la mayoría recomienda comprar.

Una situación similar atraviesa HBX, matriz de Hotelbeds, que debutó en febrero a 11,5 euros y llegó a caer hasta los 7,32 euros a comienzos de septiembre. Actualmente cotiza con descuento frente a la valoración media de los analistas, que la fijan en 15,42 euros, lo que implicaría un potencial alcista cercano al 90%.

En este caso, 35 fondos españoles han tomado posiciones, destacando Okavango Delta, Santander Small Caps España y Gesconsult Renta Variable Iberia, donde la ponderación de la compañía alcanza entre el 3,2% y el 4%. Bestinver Bolsa y Kalahari también figuran entre los vehículos con mayor exposición.

La salida a bolsa de HBX, el quinto mayor estreno en Europa en 2025, atrajo además a grandes gestoras internacionales como Fidelity, Norges o Invesco, así como a firmas nacionales como Abante. “Se trata de una compañía líder en el negocio B2B de contratación de habitaciones de hotel, con un mercado muy fragmentado en el que puede seguir consolidando”, señalaban desde el fondo Okavango Delta.

Con Puig y HBX como referencias recientes, los analistas destacan que, pese a la debilidad inicial de las cotizaciones, los estrenos bursátiles españoles continúan despertando interés en el capital institucional.