Los fondos más rentables de Bankinter en el primer semestre de 2025

Durante la primera mitad de 2025, cuatro fondos de Bankinter han destacado por su comportamiento en términos de rentabilidad:

Bankinter Futuro Ibex

Bankinter Bolsa España

Bankinter Índice Europeo

Bankinter Multi-Asset Investment Europe

Aunque no todos ellos pueden considerarse los mejores fondos por criterios generales, merece especial atención el Bankinter Futuro Ibex, que no solo se sitúa en el primer cuartil, sino que figura de forma recurrente entre las primeras posiciones de su categoría. Su desempeño viene respaldado por un ratio de Sharpe superior a 2, así como por un marcado sesgo value. El elevado peso del sector financiero español es, en este caso, uno de los principales motores de rentabilidad. El Bolsa España comparte parte de estas características, aunque de forma menos acusada.

En cuanto a los otros dos fondos, si bien su exposición sectorial y su estilo de inversión no se diferencian en exceso de lo que suele encontrarse en otros productos similares, sí presentan elementos particulares relevantes para el inversor.

El Bankinter Índice Europeo es un fondo compuesto íntegramente por ETFs, una estructura que, aunque no única, sí es poco frecuente y conviene tener en cuenta a la hora de evaluar su idoneidad en una cartera.

Por su parte, el Bankinter Multi-Asset Investment Europe destaca por tener como principales posiciones futuros sobre los índices Stoxx Europe 600 y Euro Stoxx 50 (con vencimiento en septiembre, a fecha de redacción). Además de estas posiciones clave, el fondo cuenta con deuda soberana española y algunos ETFs de renta variable europea, lo que le confiere un perfil mixto que combina exposición táctica con cierta diversificación.

En resumen, más allá de la rentabilidad pasada, estos fondos aportan matices técnicos y estratégicos que resultan relevantes a la hora de tomar decisiones de inversión informadas.