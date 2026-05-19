El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, saluda al dictador comunista chino Xi Jinping. Sánchez, como Putin, aboga, en contra de la opinión mayoritaria en Europa, de estrechar lazos económicos y políticos con China, un país capitalista económicamente, pero donde no hay elecciones democráticas, ni libertad de expresión ni sindical. Una dictadura alineada con otras latinoamericanas y de la Rusia de Putin.

Putin, como Sánchez o Yolanda Díaz, elogia a su amigo Xi, el dictador chino

El presidente ruso, Vladímir Putin, se dirigió este martes en un vídeo a los chinos antes de aterrizar en Pekín, donde se reunirá el miércoles con el líder del país, Xi Jinping, al que calificó de «buen amigo». Estas palabra de Putin son muy parecidas a las manifestadas por Pedro Sánchez en su reciente visita a China, acompañado por su esposa Begoña Gómez, la imputada por delitos de tráfico de influencias y malversación de fondos. También son aplicables a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que estos días de batacazo electoral en Andalucía se encuentra de «viaje oficial» en China. Eso sí, según Díaz el que ha cosechado un fracaso total en tierras andaluzas es el PP (53 diputados), mientras ella se ha alzado con cinco, 48 menos.

«Considero que nuestros contactos amistosos nos ayudan a esbozar los planes más ambiciosos para el futuro y a hacerlos realidad», señala en el vídeo colgado en Telegram.

Putin recuerda que hace 25 años ambas potencias firmaron el Acuerdo de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación, y que a día de hoy las relaciones ruso-chinas «han alcanzado efectivamente un nivel sin precedentes».

Putin y los intercambios comerciales con China

Destaca que los intercambios comerciales superaron «hace mucho» los 200.000 millones de dólares y que Rusia no sólo respeta la milenaria historia del gigante asiático, sino que está interesada en que sus pueblos se conozcan cada vez más.

El líder ruso subraya que las relaciones bilaterales son un factor «estabilizador en la arena mundial», pero niega que Moscú y Pekín «se alíen contra alguien, sino que trabajan en aras de la paz y el florecimiento común».

En política internacional, ambos países defienden el derecho internacional y cooperan tanto en la ONU como en el foro BRICS o la Organización de Cooperación de Shanghái, recalca.

Finalmente, se muestra «convencido» de que la profundización de la cooperación continuará en beneficio del bienestar de ambos pueblos y el mantenimiento de la estabilidad y seguridad globales.

Delegación rusa

Putin, que viaja con una delegación integrada por 39 personas, tendrá un encuentro con Xi a las 11:00 horas de la mañana del miércoles en la plaza de Tiananmén.

El Kremlin adelantó que Putin y Xi firmarán al término de su cumbre unos 40 acuerdos, lo que incluirá una declaración conjunta sobre el fortalecimiento de su asociación y cooperación estratégica, y otra sobre el advenimiento de un nuevo orden mundial y unas relaciones internacionales de nuevo tipo.

La última visita del líder ruso a China tuvo lugar en septiembre de 2025 y la próxima tendrá lugar en noviembre cuando asista a la cumbre de la APEC en la ciudad de Shenzhen.