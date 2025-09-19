Los fundadores de Aelca lanzan Aklea, una nueva gestora inmobiliaria con dos fondos de 50 millones

Javier Gómez Fernández y José Juan Martín Montes, fundadores de la promotora Aelca, regresan al sector con la puesta en marcha de Aklea, una nueva gestora de proyectos inmobiliarios. Para esta etapa se han rodeado nuevamente de su antiguo equipo directivo en Aelca (Marta Furones García, Francisco García Jañez y Jaime Pérez Villa) con quienes acumulan más de 30 años de experiencia y más de 15.000 viviendas desarrolladas en toda España.

La compañía nace con el objetivo de posicionarse como un actor relevante en el mercado residencial, participando tanto en el desarrollo de suelo como en la promoción de vivienda. Para ello, ha lanzado dos fondos de inversión con 50 millones de euros cada uno: el primero destinado a proyectos de vivienda libre en Madrid y Málaga, y el segundo enfocado en la adquisición de suelo en desarrollo en esas mismas ciudades.

Actualmente, Aklea se encuentra en fase de captación de capital entre family offices nacionales e internacionales, al tiempo que ya ha comenzado a ejecutar sus primeras operaciones. Entre ellas destacan una promoción de 195 viviendas en Mijas (Málaga), con una inversión estimada de 70 millones de euros, y otra en Madrid con 90 viviendas y un presupuesto de 40 millones.

En paralelo, el fondo de suelo ha iniciado actividad con la compra de activos en Fuengirola (Málaga) valorados en 20 millones. Con estas operaciones, la firma busca aprovechar la elevada demanda de vivienda y la limitada oferta disponible en determinadas zonas del mercado residencial español.