Los inversores confían en el mercado en los próximos meses, según JP Morgan AM

El índice de Confianza del Ahorrador e Inversor español elaborado por la gestora JP Morgan Assets Management (JP Morgan AM), registra signos de confianza en la evolución de los mercados en los próximos meses al pasar de niveles negativos en el segundo trimestre del año a positivos entre julio y septiembre.

Según el índice de Confianza elaborado por la gestora, la confianza de los inversores y ahorradores ha crecido 2,3 puntos en el tercer trimestre del año respecto al segundo, y ha tornado a positiva, al pasar de -0,26 a 2,04 puntos.

La confianza de los inversores y ahorradores ha crecido de manera progresiva al estabilizarse los conflictos geopolíticos y flexibilizándose la política arancelaria del presidente de EE.UU., Donald Trump.

Por tanto, según la gestora, la confianza inversora logra máximos del año, con 2,04 puntos, por lo que se prevé que el año cierre con tendencia positiva.

En cuanto a los inversores que tienen una perspectiva pesimista del mercado, el índice refleja que en el tercer trimestre ha descendido en más de 13 puntos porcentuales, pasando del 35 % al 22 % actual, mientras que ha aumentado el porcentaje de los que creen que es muy probable que los mercados suban, el 17,7 % frente al 6,6 % del trimestre anterior.

La recuperación de la confianza viene dada, según la encuesta de J.P. Morgan AM, por la percepción de mejora de la situación económico-financiera global, que se da en uno de cada tres consultados, mientras que la principal razón que impulsa a los pesimistas tiene más que ver con el efecto de los conflictos internacionales.

JP Morgan AM considera que es importante estar invertido con una cartera diversificada

Sobre las expectativas de los inversores españoles respecto al futuro desempeño de las distintas bolsas de valores, la encuesta revela que mercado estadounidense es el favorito para el 28,2 % de los inversores frente al 23,5 % del segundo trimestre, mientras que el europeo lo es para el 24,1%, 3 puntos porcentuales menos que en el trimestre anterior.

Por su parte, el mercado de valores español, que fue el que más confianza generaba entre abril y junio, cae hasta el más de 4 puntos hasta el 21,9 % entre julio y septiembre, y el mercado asiático marca su máximo en dos años con el 17,1 % de las respuestas.

Asimismo, la encuesta recoge un incremento de la intención de inversión en productos financieros, sobre todo en fondos de inversión, que han pasado de ser la opción preferente para el 21,2 % en el trimestre anterior al 25,2 % actual; y los optimistas prefieren los fondos de inversión a los depósitos y cuentas ahorro remuneradas, que son el producto preferido por los pesimistas.

El Índice de Confianza del Inversor Español forma parte de una encuesta desde 2007

La compra directa de acciones también continúa creciendo, del 14,8 % anterior al 16,3 %, al igual que la intención de inversión en planes o fondos de pensiones, hasta el 14,2 %, y los ETF crecen casi un punto porcentual en el tercer trimestre, del 4,3 % al 5,2 %.

La directora de Estrategia para España y Portugal de J.P. Morgan Asset Management, Lucía Gutiérrez-Mellado, ha considerado que es importante estar invertido con una cartera diversificada y global que permita captura oportunidades en los diferentes mercados.

El Índice de Confianza del Inversor Español forma parte de una encuesta que desde 2007. JP Morgan AM España realiza trimestralmente a más de 1.350 consumidores de productos de ahorro e inversión de todo el territorio nacional con el fin de conocer el comportamiento y las motivaciones de los inversores y ahorradores españoles, así como su nivel de confianza en los mercados.