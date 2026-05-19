Vuelve el campeón de 2025: Griekspoor confirma su participación en el Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships

Mallorca volverá a recibir a uno de esos jugadores que dejan huella: Tallon Griekspoor, campeón de la edición 2025, ha confirmado su participación en el Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships 2026, donde regresará como defensor del título a una hierba que ya sabe que le sienta de maravilla.

El neerlandés se impuso el año pasado en una final de alto nivel ante Corentin Moutet por 7-5, 7-6(3), en un partido marcado por el ritmo, las condiciones exigentes y la necesidad de mantener la concentración en cada punto. Griekspoor supo gestionar los momentos clave apoyado en un servicio fiable y una toma de decisiones muy ajustada a la superficie, salvando las cuatro bolas de rotura que afrontó a lo largo del encuentro.

Con 28 años, Griekspoor se convirtió en el campeón más veterano en la historia del torneo y sumó en Mallorca el tercer título ATP de su carrera, confirmando su buen rendimiento sobre hierba y su capacidad para adaptarse a contextos de máxima exigencia.

“Ganar aquí fue algo realmente especial y es un recuerdo que me acompaña siempre. Estoy muy ilusionado por volver a jugar en Mallorca, especialmente porque entreno a menudo en el club y me siento como en casa. Poder disfrutar de nuevo de esta atmósfera tan particular del torneo, con la hierba, el entorno y el público, es algo que me motiva muchísimo”, señala Griekspoor tras confirmar su regreso.

La relación de Griekspoor con Mallorca va más allá de la competición. El jugador visita con frecuencia el Mallorca Country Club para entrenar, un factor que refuerza su comodidad en un entorno que conoce bien y al que regresará ahora como campeón defensor.

El director del torneo, Toni Nadal, celebró la noticia como un impulso deportivo y emocional para el evento: “Tallon es un campeón que representa muy bien lo que es este torneo. Juega un tenis valiente, entiende la hierba y tiene una relación especial con Mallorca. Que vuelva el campeón siempre es una gran noticia, tanto para el público como para el prestigio del campeonato”.

Con la confirmación de Griekspoor, el Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships 2026 continúa tomando forma y consolidando su posición como una de las citas destacadas de la temporada de hierba del ATP Tour. El torneo ya ha confirmado también la presencia de Alexander Bublik, Alejandro Davidovich Fokina, Frances Tiafoe, Nick Kyrgios, Yannick Hanfmann y Jan‑Lennard Struff, subrayando el creciente peso del evento dentro del calendario sobre hierba.

Acreditaciones de prensaLos medios de comunicación interesados en cubrir el Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships 2026 pueden solicitar su acreditación a través de la página oficial del torneo, disponible en www.mallorcachampionships.com/es/organizacion/media-accreditations. El proceso de acreditación estará abierto para prensa escrita, digital, radio y televisión, y será imprescindible completar el formulario correspondiente hasta el 15 de junio de 2026.

Entradas

Las entradas para el Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships están disponibles en www.ticket-onlineshop.com/ols/mallorca-championships/es

Sobre e|motion group

Como organizador de eventos deportivos de primer nivel y referente en marketing deportivo internacional, e|motion Group impulsa su competitividad y la de sus socios mediante la innovación constante en eventos de tenis, pádel y golf, generando valor económico para organizadores, sedes y colaboradores.



La cartera de torneos del grupo e|motion incluye dos eventos ATP 250 sobre hierba: el BOSS OPEN en Stuttgart y el Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships en Calvià, además del torneo ATP 500 Erste Bank Open en Viena. Asimismo, el grupo organiza el Vanda Pharmaceuticals Mallorca Women’s Championships (WTA 125) en Calvià y el torneo de exhibición Ischgl Trophy. La empresa está dirigida por sus fundadores y propietarios, Edwin Weindorfer y Herwig Straka.