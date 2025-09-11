Makro muestra su apuesta por el producto local y la digitalización en hostelería en auténtica premium food fest

Makro, compañía líder en distribución mayorista multicanal a hostelería en España, renueva su apoyo a Auténtica Premium Food Fest como proveedor oficial de su tercera edición, reforzando su continuo compromiso con la gastronomía española y con el impulso al crecimiento del sector.

Durante el congreso, que se celebra en el Fibes Sevilla del 15 al 16 de septiembre, la compañía pondrá el foco en su Servicio de Distribución a Hostelería y en su compromiso con la evolución y transformación continuas para contribuir, con una oferta 100% mayorista, a la sostenibilidad económica de los hosteleros. Makro también aprovechará su presencia en el congreso gastronómico para mostrar la calidad de su surtido de frescos y producto local, así como sus soluciones digitales DISH.

La digitalización como palanca de crecimiento y rentabilidad para los hosteleros

Con el objetivo de impulsar la digitalización del sector hostelero, Makro ofrece a los asistentes el taller “Mejora tu rentabilidad con herramientas digitales”, el martes 16 de septiembre a las 13:30 en el Aula Degusta 1 del congreso. En este espacio, María Garrido, responsable de Soluciones Digitales DISH de Makro España, explicará las ventajas y oportunidades que ofrece la presencia online a los negocios de hostelería y cómo las soluciones digitales proporcionan a restaurantes, bares y cafeterías la posibilidad de optimizar su gestión, ampliar su alcance y mejorar la experiencia del cliente.

Producción rural para una cadena de suministro sostenible y responsable

En el marco de su compromiso con los proveedores locales, durante el primer día del congreso, Makro estará presente en la mesa redonda “El valor del origen. Oportunidad en la defensa de la producción rural en las cadenas de suministro” durante el Summit directores de Compras en el Auditorium Agrobank. En este coloquio, Albert Planas, director de Compras de Makro España, abordará junto con otros expertos de la cadena de suministro la importancia y valor estratégico de la producción rural como base para sistemas alimentarios sostenibles, resilientes y justos.

Apuesta por los vinos de Andalucía de marca propia

La compañía cuenta con un amplio surtido de productos de marcas propias, enseñas que ha venido impulsando en los últimos años con el objetivo de ofrecer a sus clientes hosteleros productos 100% mayoristas desarrollados para cubrir sus necesidades.

Dentro de este surtido, Makro cuenta con una amplia oferta de vinos procedentes de bodegas andaluzas. Un proyecto que los sumilleres Juan Luis Morales, de Makro Alcalá de Guadaíra y Mónica Alonso, de Makro Bormujos, darán a conocer en la cata de vinos “Generosos de añada” que se celebrará el lunes 15, a las 11:15h en el Aula Degusta 1.

Segunda edición de los Premios Makro

Otra de las actividades destacadas que Makro ofrece como proveedor oficial del congreso son los Premios Makro, que la compañía celebra por segundo año. En esta nueva edición, Makro reconoce la labor de profesionales hosteleros de Andalucía con galardones a la “Apertura más relevante” y a la “Trayectoria”, que entregará Enrique Suárez, director regional de Makro Andalucía junto con los directores de los centros Makro en Sevilla Ignacio Lozano, de Makro Bormujos y Juan Manuel Caballero, de Makro Alcalá de Guadaíra, en el Culinary Fest el martes 16 de septiembre a las 12:45h.

Tras el acto, Makro llevará a cabo una mesa redonda con los profesionales premiados, moderada por Enrique Suárez, en la que estos compartirán su trayectoria con los asistentes.