Makro refuerza la hostelería canaria con su primer centro de distribución en Tenerife

Makro , empresa líder en distribución mayorista multicanal a hostelería, ha anunciado la apertura de su Centro de Distribución de Tenerife, el primero en Canarias y el segundo de este tipo en España. Con esta nueva infraestructura la compañía busca reforzar la cobertura de su Servicio de Distribución a Hostelería en la isla de Tenerife, llegando a más clientes, en menos tiempo.

Un paso estratégico para la hostelería canaria

La apertura del Centro de Distribución de Tenerife, en el que Makro ha invertido más de 7 millones de euros, marca un hito en la estrategia de la compañía para ofrecer un servicio de distribución superior a los profesionales hosteleros y subraya el firme compromiso de Makro con el crecimiento y la eficiencia del sector hostelero en las islas.

«Actualmente, el 20 % de nuestros clientes tinerfeños utilizan nuestro Servicio de Distribución a Hostelería, recibiendo sus pedidos en menos de 24 horas. Con la puesta en marcha de este centro, queremos que este canal crezca un 18 % en la isla de aquí a un año«, ha señalado José Manuel Ramos, director regional de Makro Canarias.

Con 3.000 metros cuadrados de superficie y seis muelles de carga, el centro tiene una capacidad de distribución de hasta 900 pedidos diarios, apoyándose, entre otros, en camiones eléctricos de última milla para minimizar el impacto ambiental y asegurar entregas en la misma puerta de los negocios hosteleros. Su espacio multitemperatura permite almacenar más de 1.800 palets de surtido de alimentación seca, refrigerados, congelados y ultra frescos (frutas, verduras y carne) y unas 1.500 referencias que concentran el 80 % de las unidades más demandadas por los clientes de Makro.

Además, con el objetivo de reducir el consumo energético, el Centro de Distribución de Tenerife cuenta con instalaciones frigoríficas de última generación exentas de gases fluorados, que optimizan su rendimiento.

La inauguración de este centro ha contado con la presencia de D. David Mille Pomposo, director general de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias; D. Manuel Fernández Vega, consejero Insular de Industria, Comercio, Sector Primario y Bienestar Animal del Cabildo de Tenerife y D. Luis Yeray Gutiérrez, alcalde de La Laguna, entre otros representantes del sector. Todos ellos han podido conocer de primera mano las instalaciones y el impacto positivo que generará en la economía local y el sector hostelero de la región.

Bertrand Mothe, CEO de Makro, afirma: «Este proyecto no es solo una inversión en logística y tecnología, es un compromiso rotundo con el futuro de la hostelería, en Canarias y en toda España, y una palanca fundamental para la estrategia de crecimiento de Makro. Miramos a 2030 con la ambición de alcanzar los 3.000 millones de euros de facturación y hacer que nuestro Servicio de Distribución a Hostelería llegue a representar el 45 % de nuestras ventas«.

Transformación logística a nivel nacional para elevar la eficiencia

Esta nueva infraestructura se enmarca en el plan de transformación de la red logística de Makro a nivel nacional, que tiene como objetivo impulsar el crecimiento de su Servicio de Distribución a Hostelería y maximizar su eficiencia.

“Hemos revisado las áreas geográficas con mayor potencial de crecimiento y nuestra capacidad logística para determinar hacia dónde dirigir nuestras inversiones en los próximos años”, ha señalado Eduardo López-Puertas, director de Cadena de Suministro Integral de Makro. “Esto se traducirá en nuevas aperturas logísticas, pero también en una maximización de los activos ya existentes. Queremos asegurarnos de que cada hostelero reciba lo que necesita, cuando lo necesita, con total fiabilidad«.

Actualmente la compañía cuenta con diversos formatos logísticos que dan soporte a su Servicio de Distribución a Hostelería: dos plataformas nacionales en Quer (Guadalajara) y Getafe (Madrid) desde las que abastece a las tiendas y a las plataformas regionales; y dos plataformas regionales multitemperatura en El Prat de Llobregat (Barcelona) y Galdácano (Vizcaya), que distribuyen sus productos directamente al cliente. Próximamente, Makro seguirá expandiendo esta red con una tercera plataforma regional en Andalucía. Además, la compañía cuenta con dos centros de distribución en Leganés (Madrid) y La Laguna (Tenerife) y está trabajando para reconvertir sus tiendas en centros multicanal que puedan dar respuesta a los pedidos del Servicio de Distribución a Hostelería allí donde no hay centro de distribución. Actualmente, la tienda de Telde (Gran Canaria) ya opera bajo este formato y pronto se unirán las de A Coruña, Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Bormujos (Sevilla), Murcia, Elche (Alicante) y Albuixech (Valencia).

Por último, en dos áreas donde no cuenta con centros, pero sí realiza entregas a hostelería, Makro ha reforzado su distribución de última milla con dos transit points en Vigo y Almería.

Un compromiso sólido con el crecimiento de todo el sector hostelero canario

El compromiso de Makro con el crecimiento del sector hostelero en Canarias se extiende también a los proveedores locales. En el pasado ejercicio fiscal, la compañía realizó compras por valor de 41 millones de euros a casi un centenar de proveedores locales, impulsando así su desarrollo y contribuyendo a dinamizar la economía de las islas. «Queremos ser la mejor plataforma para ellos, facilitar su llegada a la hostelería de la manera más eficiente posible y ofrecerles vías de crecimiento en el canal mayorista«, añadió Ramos.

En Canarias, Makro cuenta con más de 61.000 clientes – 17.000 de ellos hosteleros – y 300 empleados repartidos en sus tres centros de Telde, Adeje y La Laguna, así como en el nuevo Centro de Distribución de Tenerife. La compañía opera bajo un modelo de negocio multicanal 100 % mayorista que tiene como objetivo impulsar el crecimiento del sector y contribuir a la sostenibilidad económica de sus clientes.