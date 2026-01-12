Martlet Capital suma a Sissener AS a su red de distribución en la Península Ibérica

Martlet Capital Advisors (MCA), que actúa como agente vinculado de Ursus-3 Capital AV, ha cerrado un acuerdo para la comercialización de fondos en España y Portugal con Sissener AS, una gestora independiente con sede en Oslo. Fundada en 2009, la firma noruega se caracteriza por su enfoque en la gestión activa y de alta convicción.

Entre los productos más representativos de la gestora se encuentra el Sissener Canopus Fund, un fondo UCITS de renta variable global long/short lanzado en 2012. Con liquidez diaria y una filosofía oportunista, la estrategia destaca por su elevada flexibilidad y por su objetivo de proteger el capital en distintos escenarios de mercado.

Dentro del acuerdo también se incluye el Sissener Corporate Bond Fund, en marcha desde marzo de 2019. Este vehículo, de renta fija high yield bajo formato UCITS, se centra en el mercado de bonos corporativos nórdicos, donde predominan los instrumentos a tipo flotante y una menor vinculación con la deuda soberana tradicional.

La alianza se enmarca en la hoja de ruta de MCA para ampliar su oferta con gestoras internacionales que aporten soluciones diferenciadas al inversor de España y Portugal. Este es el segundo acuerdo de distribución alcanzado por la firma desde el inicio de sus operaciones.

Actualmente, los principales fondos de Sissener se encuentran pendientes de su confirmación como traspasables y está previsto que estén disponibles a través de Allfunds, con su incorporación a Inversis en una fase posterior.