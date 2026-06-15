Mayte Urquía: “La Costa del Sol ya roza el lleno este verano gracias a un turismo que busca mucho más que sol y playa”

Mayte Urquía, directora general de Macdonald Hotels & Resorts en la Costa del Sol, destacó en Clase Business de Radio Intereconomía las excelentes previsiones para la temporada estival, con una ocupación cercana al lleno en sus cuatro complejos turísticos de la zona. La directiva explicó que el éxito del destino se apoya no solo en el clima privilegiado de la Costa del Sol, sino también en una oferta cada vez más orientada al turismo de experiencias, con propuestas culturales, gastronómicas y de ocio durante todo el año.

Urquía subrayó la importancia de la desestacionalización turística, un objetivo en el que colaboran estrechamente empresas, ayuntamientos y asociaciones del sector para mantener una programación constante de actividades y eventos. Además, puso en valor el modelo de apartahotel de la compañía, que combina la comodidad de un apartamento con los servicios de un hotel vacacional, incluyendo piscinas, restaurantes, instalaciones deportivas y actividades para familias.

Durante la entrevista, recordó que Macdonald Hotels & Resorts es una compañía de origen escocés con más de cuatro décadas de presencia en la Costa del Sol y una sólida implantación en Reino Unido. Como incentivo para los oyentes del programa, anunció un descuento especial del 10% en reservas realizadas a través de la web de la compañía mediante un código promocional exclusivo.