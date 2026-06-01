BIOAMMO: La empresa española aspira a convertirse en referente de la balística para la OTAN

En esta entrevista dentro de la sección de «Empresas con Identidad» conocemos la historia de BioAmmo, una empresa española pionera en el desarrollo de cartuchos biodegradables y compostables para caza y tiro deportivo. Su innovación consiste en sustituir los componentes plásticos tradicionales por biopolímeros elaborados a partir de maíz y patata, reduciendo el impacto ambiental sin perder prestaciones.

Juan Mato, presidente de BioAmmo, ha explicado cómo nació la compañía a partir de la idea de Enrique López Pozas y cómo han logrado abrirse paso en una industria tradicional, llegando incluso a firmar acuerdos de distribución en Estados Unidos. Además, aborda uno de los principales problemas medioambientales del sector: los millones de cartuchos que cada año quedan abandonados en espacios naturales.

La compañía afronta ahora una nueva etapa con su entrada en el sector de la defensa. Desde sus instalaciones en Santa María la Real de Nieva (Segovia), BioAmmo se prepara para la fabricación de munición para estándares OTAN, un proyecto que podría convertirla en una empresa de referencia dentro de la industria mundial de la balística y multiplicar su capacidad de crecimiento en los próximos años.