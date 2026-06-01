Ángel Simón, exconsejero delegado de Criteria Caixa, donde solo estuvo en el cargo 15 meses, ha sido el elegido por la Sepi para tener bajo control a la tecnológica Indra. Su primera medida ha pasado por despedir a José Vicente de los Mozos, CEO de la tecnológica desde 2023 y que consiguió llevar al valor a los mejores años de su historia en Bolsa.

Enric Blasco, otro catalán en la cúpula de Indra, la tecnológica pública bajo control de la Sepi

Indra ha nombrado a Enric Blasco, consejero delegado del grupo de ingeniería IDP, nuevo director territorial de Cataluña, como parte del plan de crecimiento en esta comunidad autónoma impulsado por la compañía tecnológica y de defensa. Blasco, como Ángel Simón, recientemente nombrado presidente de Indra por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), orgánicamente bajo el control del Ministerio de Hacienda, o Josep Maria Recasens, el CEO que ha sustituido a José Vicente de los Mozos, son catalanes. Simón nació en Manresa (Barcelona); Recasens en Gerona, y Blasco, en Sabadell (Barcelona).

Blasco asumirá la máxima responsabilidad de la compañía en Cataluña para liderar la estrategia territorial y la relación institucional y empresarial en el territorio, bajo el liderazgo del director ejecutivo de Indra, Josep Maria Recasens, ha informado la compañía en un comunicado.

Indra destaca de Blasco su papel en transformaciones digitales

Blasco (Sabadell, 1972) es ingeniero industrial, fundador y consejero delegado del grupo de ingeniería catalán IDP, compañía con sede en Sabadell y que cuenta con presencia internacional en más de 50 países.

Indra ha destacado de Blasco su papel como referente de la transformación digital aplicada a la ingeniería y las infraestructuras en España, y ha puesto de ejemplo la consolidación de IDP en Europa bajo su liderazgo y la adquisición de la catalana en 2024 por parte de la multinacional francesa Bureau Veritas.

El nuevo representante territorial de Indra en Cataluña, que empezará en sus funciones a partir del 1 de julio, es también presidente de Aigües de Sabadell (CASSA).

Su designación acompaña el nombramiento, hace unos meses, de la nueva directora de negocio en Cataluña, Anna Ortí, que continuará impulsando el desarrollo de negocio y la ejecución de proyectos estratégicos en Cataluña dentro del esquema liderado por Blasco, según Indra.

La semana pasada, Indra anunció el nombramiento de Josep Maria Recasens, responsable global de Estrategia, Producto y Gestión de Programas de Renault, como nuevo consejero delegado de la multinacional, tras la dimisión de José Vicente de los Mozos.

Inversión en Cataluña

Indra anunció en mayo en un gran encuentro con directivos de empresas catalanas y representantes institucionales su ‘Plan Cataluña’, que prevé aumentar su facturación en la comunidad autónoma hasta los 550 millones de euros y crear 1.500 empleos hasta 2027.

Además de la creación de empleo y alianzas con empresas estratégicas, la hoja de ruta incluye añadir un «nuevo edificio insignia» en Barcelona y nuevas sedes en Tarragona y en el resto del territorio catalán.