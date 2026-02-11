ArcelorMittal sube en bolsa tras los cambios regulatorios en Europa

ArcelorMittal ha subido este miércoles cerca del 5 % en bolsa tras los cambios regulatorios introducidos por Europa que beneficiarán a los fabricantes locales de las importaciones de acero, a lo que se une informes favorables sobre la compañía por parte de las casas de análisis de Renta 4 y Bankinter.

Al cierre del mercado, los títulos de ArcelorMittal fueron los que más subieron de toda la Bolsa española con una revalorización del 4,78 %, situándose sus títulos en 55,26 euros por acción (+2,52 euros).

En lo que va de año, el valor contabiliza una subida sobre el parqué del 41,44 %.

Pese al fuerte impulso de ArcelorMittal al IBEX se ha alejado de los 18.100 puntos, hasta los 18.044,5 puntos.

Los analistas atribuyen el alza de ArcelorMittal este miércoles en bolsa a los cambios regulatorios.

Los fabricantes locales de las importaciones de acero, principalmente de Asia, y los impuestos a las emisiones de gas, de las que las importaciones estaban exentas, han sido los principales factores que han restado competitividad a los fabricantes locales en los últimos años.

La Comisión Europea anunció aumentar los aranceles del 25 % al 50 % para todas las importaciones de acero

El pasado 7 de octubre, la Comisión Europea anunció aumentar los aranceles del 25 % al 50 % para todas las importaciones de acero que superen unas cuotas que se han reducido un 47% frente a 2024, a lo que se unió a principios de este año la entrada en vigor del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) a los productos importados a la UE.

Estas medidas, según los analistas permitirán a los fabricantes locales, como es el caso de ArcelorMittal, recuperar parte de la cuota de mercado perdida frente a las importaciones, con impacto tanto en precios como en volúmenes.

A ello se une, que este miércoles tanto Renta4 como Bankinter han revisado al alza las expectativas de crecimiento de ArcelorMittal.

El analista de Renta4 Iván Félix Carbajo, ha señalado que el nuevo escenario con los cambios regulatorios favorece a los fabricantes con exposición local, de modo que ArcelorMittal se vería favorecido por la adopción de mayores aranceles en Europa, Brasil y la India; así como por la posible reducción de la presión arancelaria entre EEUU y Canadá y México.

Renta4 cree que tanto las últimas operaciones de consolidación como los proyectos estratégicos serán clave para que ArcelorMittal alcance unos márgenes estructuralmente más elevados en el futuro y para resistir mejor en las fases más desfavorables del ciclo.

Bankinter apuesta por la ‘compra’ del valor de ArcelorMittal

Además, el analista de Renta4 considera que la combinación de una cartera de activos optimizada y orientada a productos de mayor valor añadido y las inversiones estratégicas son dos de los factores que mejor explican la mejora de la evolución operativa del grupo, cuya tendencia esperan que continúe en los próximos años y que por tanto aumente su rentabilidad.

Desde Renta 4 se eleva el precio objetivo de la acción de 39 euros a 56 euros, aunque revisan la recomendación de ‘sobreponderar’ a ‘mantener’ el valor.

Por su parte, la analista de Bankinter, Aránzazu Cortina, ha señalado que la entidad ha revisado al alza las expectativas de crecimiento de ArcelorMittal y se mantienen positivos en el valor , que ha anticipado en parte la mejora de ciclo esperada y se podría ver una fase de consolidación, a lo que se une el impulso que puede venir de mejoras del apalancamiento operativo por encima del proyectado y el impacto de las inversiones recientes.

Bankinter apuesta por la ‘compra’ del valor y sitúa el precio objetivo de la acción en 54,7 euros.

En cualquier caso Cortina ha apuntado que no hay que olvidar que ArcelorMittal es una compañía cíclica, con un perfil de riesgo elevado a los niveles actuales, y por tanto es para «perfiles de inversión dinámico/agresivo».