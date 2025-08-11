Axa Investment Management negocia con Telefónica y Vodafone la entrada en Fiberpass

La gestora de activos francesa Axa Investment Management mantiene conversaciones «avanzadas» para adquirir «alrededor del 30 %» de la sociedad de fibra creada por Telefónica y Vodafone España, empresa bajo control del fondo británico Zegona, según publica este lunes el Finantial Times (FT).

El pasado 1 de marzo, Vodafone España y Telefónica pusieron en marcha una sociedad de fibra, de la que Telefónica tiene el 63 % – 38 % a través de Telefónica España y 25 % a través de Telefónica Infra- y Vodafone el 37 % y que se llama «Fiberpass».

Se trata de una sociedad que presta servicios mayoristas de fibra óptica y otros servicios de conectividad sobre tecnología de fibra a Telefónica España y Vodafone España en áreas seleccionadas de España.

La empresa está totalmente operativa» y Fiberpass cubre aproximadamente 3,6 millones de unidades inmobiliarias y permite tanto a Telefónica como a Vodafone España maximizar el uso de la red FTTH actual, así como capturar eficiencias, tanto de la red existente como de sus futuras evoluciones tecnológicas, permitiendo ofrecer los mejores servicios a sus clientes. Pablo Ledesma, su consejero delegado, ha ejercido como director de operaciones de Telefónica España durante siete años y cuenta con más de 25 años de experiencia en puestos relevantes en Telefónica.

La idea desde un principio era que entrara un tercer inversor.

La semana pasada, Zegona anunció a primeros de agosto a la bolsa británica, con motivo de un anuncio relativo a una sociedad de fibra que tiene con MasOrange, que las negociaciones para la entrada de este tercer inversor «están muy avanzadas», aunque de momento no han transcendido más detalles sobre la operación, mientras que las partes no se han pronunciado al respecto.